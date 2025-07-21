Берлин еще не согласовал с США детали сделки по поставкам Patriot Киеву

Германия еще не согласовала с США детали сделки по поставкам Patriot Украине, переговоры еще ведутся, сообщил Мерц. Писториус ранее заявил о потребности Киева в пяти системах Patriot

Йонас Гар Стёре и Фридрих Мерц (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

Берлин продолжает переговоры с Вашингтоном о поставках зенитно-ракетных комплексов Patriot для Киева. Детали сделки еще не согласованы, заявил на канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с норвежским премьером Йонасом Гаром Стёре.

«Министры обороны [США и Германии] в настоящее время ведут переговоры о том, как, учитывая общее обязательство американской администрации поставлять системы Patriot Германии и Европейскому союзу, мы могли бы затем поставлять эти системы Patriot на Украину. <...> Министрам обороны еще предстоит проработать детали», — сказал он.

14 июля американский президент Дональд Трамп сообщил, что США отправят в Европу 17 систем ПВО Patriot, большая часть из которых позже окажется на Украине. Некоторые страны передадут свои системы Киеву, а США произведут им замену. Координацией займутся НАТО и постпред США при альянсе Мэтью Уитакер.

Американское оружие для Украины сначала будет поступать в Европу, поскольку за него платят европейские страны, отметил тогда генсек НАТО Марк Рютте. Он объяснил, что логистику будет координировать НАТО, чтобы поставки были максимально эффективными.

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил 21 июля, что Украине нужно еще пять комплексов Patriot. Он пообещал, что Киев получит их в скором времени. По его словам, Германия передаст Украине две системы Patriot из своих запасов, а затем заменит их комплексами из США.

«Схема выглядит так: мы их поставляем и получаем замену. Однако эта замена еще фактически не закуплена. В настоящее время ведутся переговоры с американским правительством о том, откуда будет поступать замена», — сказал Мерц.

Patriot (MIM-104 Patriot) — американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для поражения различных воздушных целей и оснащенный управляемыми противоракетами класса «поверхность — воздух». Стоимость одной батареи Patriot — около $1,1 млрд, одной ракеты — около $4 млн. Ежегодное производство оценивается в 500–550 ракет.

Российские власти требуют от западных стран прекратить военную поддержку Украины и подчеркивают, что эти действия не изменят ход военной операции.