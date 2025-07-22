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Переговоры в Стамбуле ,  
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Кремль оценил шансы на «прорыв» на переговорах с Украиной

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Переговоры в Стамбуле
Поводов для того, чтобы рассчитывать на «прорывы из разряда чудес» на переговорах с Украиной, нет, считает Песков. Новая встреча может пройти уже на этой неделе, добавил он. Зеленский говорил, что переговоры назначены на 23 июля
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Процесс урегулирования — сложная тема, вряд ли стоит ожидать «прорыва из разряда чудес» по итогам третьего раунда переговоров российской и украинской делегаций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Ну давайте говорить прямо, тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренностей об обменах или возвращение тел погибших — это уже результативность. Я бы не стал разделять вашего скепсиса. Рассчитывать на прорывы из разряда чудес, конечно, повода для этого нет никакого, вряд ли возможно», — сказал Песков.

Говоря о дате третьего раунда переговоров, Песков указал, что в Москве надеются встретиться с представителями Киева «на этой неделе». «Как только будем готовы, сделаем сообщение по срокам», — добавил он. Как сообщал источник РБК в переговорной группе, площадкой встречи Москвы и Киева остается Стамбул.

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Песков также прокомментировал возможность переговоров на уровне лидеров двух государств, о которой говорил, в частности, президент Украины Владимир Зеленский. Пресс-секретарь российского президента обратил внимание, что на Украине все еще действует запрет на переговоры с Владимиром Путиным.

Осенью 2022 года, после присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин. Позже украинский президент заявил, что этот запрет на него не распространяется. Путин в конце января говорил, что вести переговоры Россия готова с «кем угодно», если у Украины будет такое желание, но Зеленский, по его мнению, «в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать».

«Тема переговоров достаточно сложная. Помимо других вопросов, надо будет обсуждать проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда. Сначала предстоит много поработать перед тем, как в предметном плане говорить о возможности встреч на высоком и высшем уровне», — сказал он.

Владимир Путин и Владимир Зеленский первый и единственный раз встречались на саммите в «нормандском формате» в Париже 9 декабря 2019 года. Их встреча продлилась более часа. Сначала президенты говорили в присутствии делегации, затем пообщались один на один.

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пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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