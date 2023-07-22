Аксенов: в Крыму приостановили движение поездов после взрыва на складе боеприпасов

В Крыму приостановили движение поездов после взрыва на складе боеприпасов

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

После взрыва на складе боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма, который произошел в результате атаки беспилотника, власти решили приостановить движение поездов на Крымской железной дороге. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава полуострова Сергей Аксенов.

В радиусе пяти километров от места происшествия также решено провести эвакуацию, добавил губернатор. Аксенов уточнил, что в результате взрыва разрушений и пострадавших нет.

«Рассчитываем, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки», — написал он.

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