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МЧС сообщило о снижении частоты детонации на военном полигоне в Крыму

МЧС: на военном полигоне в Крыму начало снижаться число детонаций
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

На военном полигоне в Крыму, на котором накануне начался пожар, стабилизировалась обстановка. Об этом сообщает МЧС Крыма, передает «РИА Новости».

«Ситуация в Кировском районе стабилизируется», — сообщает управление МЧС Крыма. Военные Минобороны готовы приступить к обследованию территории на полигоне, после этого власти выработают рекомендации для населения, уточнили в МЧС. 

Утром 19 июля, из-за возгорания на военном полигоне в Кировском районе Республики Крым сдетонировала часть боеприпасов. О ситуации доложил глава Сергей Аксенов на совещании с членами правительства России и президентом Владимиром Путиным.

Из-за пожара был перекрыт участок трассы «Таврида» и принято решение объявить об эвакуации более 2 тысяч человек из четырех сел находящихся по соседству с полигоном. Спасатели все еще следят за обеспечением пожарной безопасности в ближайших от полигона пяти населенных пунктах: Кринички, Приветное, Абрикосовка, Айвазовское, Бабенково.

Теги
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