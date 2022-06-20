Минюст внес организацию Понасенкова в реестр СМИ-иноагентов

Публициста Евгения Понасенкова признали СМИ-иноагентом в начале апреля. Физлица с этим статусом должны зарегистрировать специальное юрлицо

Евгений Понасенков (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Министерство юстиции внесло ООО «Первый научный» публициста и блогера Евгения Понасенкова в список иностранных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, следует из данных реестра.

В Едином государственном реестре юридических лиц говорится, что общество с ограниченной ответственностью «Первый научный» зарегистрировано Понасенковым 18 мая 2022 года. Физлица, признанные иностранными агентами, должны предоставлять Минюсту отчеты о своей деятельности и в течение месяца после внесения в реестр зарегистрировать специальное юрлицо.

Сам Понасенков был признан физическим лицом, выполняющим функции СМИ-иноагента в начале апреля. Тогда он назвал включение его в реестр незаконным и сказал, что обратится к суд. «Прежде всего это абсолютно незаконно, ни копейки я ниоткуда не получал. Я буду оспаривать это в суде, конечно», — говорил РБК Понасенков.

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