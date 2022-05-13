МВД объявило в розыск блогера Белоцерковскую

Разыскивают блогера по обвинению в нарушении закона о фейках о действиях Вооруженных сил России. Поводом для обвинений стали размещенные в марте в соцсети посту о ситуации на Украине

Вероника Белоцерковская (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

МВД России объявило в розыск предпринимателя и блогера Веронику Белоцерковскую. Об этом говорится в базе данных министерства.

Указывается, что блогер разыскивается по статье Уголовного кодекса. РБК обратился за комментарием к Белоцерковской.

16 марта главное следственное управление СК возбудило дело против Белоцерковской по статье о распространении фейков о действиях Вооруженных сил России.

По данным следствия, в марте Белоцерковская в своем Instagram (соцсеть принадлежат Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность в России) опубликовала несколько постов, в которых «под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил России для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей», в ходе проведения спецоперации. Таким образом блогер «дискредитировала органы государственной власти» и ВС России, заявили в СК.

Против Белоцерковской возбудили дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса (публичное распространение фейков о действиях российских военных по мотивам политической ненависти или вражды). Ей может грозить штраф до 5 млн руб., а также принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

По информации Следственного комитета, Белоцерковская находится за границей, и следователи ранее обещали «решить вопрос об объявлении ее в международный розыск».

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Статья о наказании за публичное распространение информации о действиях Вооруженных сил, которая может быть признана правоохранительными органами недостоверной, появилась в Уголовном кодексе 4 марта. После начала военной спецоперации на Украине, которая проводится с 24 февраля, Роскомнадзор также обязал СМИ опираться только на данные из официальных российских источников.

Впервые об аресте по данному закону стало известно 22 марта, тогда Пресненский суд Москвы арестовал и отправил в СИЗО техника запасного пункта управления столичного главка МВД Сергея Клокова.

Белоцерковская стала одной из первых публичных персон, против которой была применена данная норма. Также в розыск по этой статье объявили 4 мая журналиста Александра Невзорова (Министерство юстиции России 22 апреля внесло Невзорова в список физлиц-иноагентов). СК возбудил против него уголовное дело о публичном распространении фейков о действиях Вооруженных сил России из-за поста о Мариуполе. Сам Невзоров заявил РБК, что «находится за пределами Российской Федерации и действия российского законодательства».

11 мая МВД сообщило об объявлении в розыск МВД игрока «Что? Где? Когда?» и журналиста Ровшана Аскерова. Против него возбуждено дело по статье о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК). По этой статье может грозить штраф до 5 млн руб. или лишение свободы на срок до пяти лет. Сам Аскеров заявил РБК, что в его публикации не было никакой клеветы или реабилитации нацизма.

Белоцерковская — автор кулинарных книг, блогер. Родилась в Одессе. Была замужем за бизнесменом, владельцем крупнейшего в России вендингового оператора «Ювенко» Борисом Белоцерковским. В конце 2017 года, после 17 лет брака, пара развелась.