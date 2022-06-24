Cуд арестовал имущество Белоцерковской по делу о фейках о военных
Басманный суд Москвы наложил арест на имущество блогера и журналистки Вероники Белоцерковской, обвиняемой в публичном распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил России. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.
«Постановлением Басманного суда удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество, принадлежащее Белоцерковской, а именно на машино-место и квартиру в Москве, жилые дома, квартиру и земельный участок в Санкт-Петербурге», — уточнили в пресс-службе.
РБК обратился за комментарием к Веронике Белоцерковской.
В середине марта против Белоцерковской возбудили дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса (публичное распространение фейков о действиях российских военных по мотивам политической ненависти или вражды). Ей может грозить штраф до 5 млн руб., а также принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
По данным следствия, в марте Белоцерковская в своем Instagram (соцсеть принадлежат Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность в России) опубликовала несколько постов, в которых «под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил России для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей», в ходе проведения спецоперации. Таким образом блогер «дискредитировала органы государственной власти» и ВС России, считают в СК.
По информации следователей, Белоцерковская находится за границей. МВД объявило ее в розыск. 24 мая суд заочно арестовал журналистку.
Вероника Белоцерковская — автор кулинарных книг, блогер. Родилась в Одессе. Была замужем за бизнесменом, владельцем крупнейшего в России вендингового оператора «Ювенко» Борисом Белоцерковским. В конце 2017 года, после 17 лет брака, пара развелась.