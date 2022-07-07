Суд отклонил иск Дудя из-за признания иноагентом

Юрий Дудь (Фото: Арсений Несходимов / РБК)

Лефортовский районный суд Москвы отклонил иск признанного СМИ-иноагентом журналиста Юрия Дудя, который оспаривал это решение, сообщила в Telegram пресс-служба московских судов.

«В удовлетворении административного иска Дудя Юрия Александровича к Министерству юстиции Российской Федерации <...> отказано», — сказано в сообщении.

Дудь требовал признать незаконным тот факт, что Минюст не уведомил его о включении в реестр СМИ-иноагентов. Журналист оспаривал и само внесение в этот список и требовал исключить себя из него.

Минюст внес Дудя и других журналистов в список СМИ-иноагентов 15 апреля. Журналист подал в суд на ведомство 7 июня. В ходе заседания стало известно, что журналиста внесли в реестр за распространение информации от других СМИ-иноагентов (The Insider и «Медуза») в интервью с телеведущим Александром Гордоном, певцом Тимой Белорусских и журналисткой Катериной Гордеевой. Также журналист получал деньги за размещение рекламы на YouTube.

«Это обычная монетизация от YouTube за рекламу, это сервисная функция, это не является уникальным», — сказал в суде представитель Дудя. Представители журналиста были готовы отказаться от требований по ненаправленному уведомлению, чтобы оспорить сам статус иноагента.

Кроме реестра СМИ-иноагентов Минюст также ведет списки незарегистрированных объединений и НКО. Все иноагенты обязаны маркировать свои материалы специальной подписью — за ее отсутствие предусмотрен штраф. Также иноагенты должны отчитываться о своей деятельности и о том, как были потрачены полученные из-за границы деньги. В апреле министерство создало новый реестр физлиц-иноагентов и внесло в него журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского.

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Оспорить включение в реестр физических лиц — иностранных агентов через суд пытались рэпер Алишер Моргенштерн и журналист издания «7х7» Сергея Маркелов (оба признаны иноагентами). Последний иск суд уже отклонил, первый должны рассмотреть 13 июля.

Юрий Дудь — российский журналист и блогер. По состоянию на 7 июля на его YouTube-канал были подписаны 10,1 млн человек.