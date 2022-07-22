Против Леонида Волкова возбудили дело об оправдании терроризма

По словам оппозиционера, это уже восьмое уголовное дело против него. Поводом соратник Навального назвал пост о президенте России

Леонид Волков (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Против соратника оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова (признан иноагентом) завели уголовное дело об оправдании терроризма. Об этом Волков сообщил в своем Telegram-канале.

«Адвокат сообщает, что в отношении меня ФСБ возбудило очередное уголовное дело (кажется, восьмое): «оправдание терроризма», ст. 205.2 УК", - написал он. По его словам, причиной стал пост о президенте Владимире Путине.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Следственного комитета.

Посл задержания Навального в январе 2021 года, ареста и приговора в разных регионах России проходили несогласованные митинги в поддержку оппозиционера. По данным «ОВД-Инфо», в ходе трех акций были задержаны около 12 тыс. человек.

По итогам протестов Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста (ч. 2 ст. 151.2 УК), максимальное наказание по которой — три года лишения свободы. Фигурантом дела стал в том числе Волков. По этому производству его в конце января объявили в розыск, а позднее — в международный розыск. Оппозиционер находится за границей с 2019 года и ранее говорил, что пока не намерен возвращаться в Россию.

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В январе Росфинмониторинг внес Волкова в реестр экстремистов, а в апреле Минюст включил его в список иноагентов.