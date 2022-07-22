Президент Хорватии назвал недружественными отношения с Россией
Хорватия находится в недружественных отношениях с Россией, и ситуация угрожает развиться в «нечто непредвиденное». Об этом заявил хорватский президент Зоран Миланович, передает N1.
«Мы действительно находимся в недружественных отношениях с Россией. <...> Это очень опасная ситуация, которая угрожает развиться в нечто непредвиденное, надеюсь, что не разовьется», — сказал он.
В то же время, по его словам, Хорватия не принимает в борьбе с Россией активного участия, как некоторые другие страны, «которые де-факто находятся в состоянии войны».
В середине апреля хорватский МИД потребовал, чтобы 18 российских дипломатов и шесть сотрудников административно-технического персонала покинули страну. Министерство подчеркнуло, что Загреб осуждает «агрессию против Украины и многочисленные преступления» России, и призвало Москву срочно прекратить боевые действия и вывести войска с украинской территории.
В ответ российский МИД объявил персонами нон грата пять дипломатов Хорватии. Кроме этого, 22 июля Россия расширила первый перечень недружественных стран, совершающих недружественные действия в отношении российских дипломатов. В обновленный список попали Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Странам ограничат возможность нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников, находящихся на территории России. Словении и Хорватии нанимать сотрудников запретили вовсе.
В апреле 2021 года Владимир Путин подписал указ «о применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств», ограничивающий прием на работу в дипломатические представительства недружественных России стран. В мае того же года в список включили США и Чехию.
С начала военной операции на Украине Евросоюз ввел против Москвы уже несколько пакетов санкций, в том числе против правительственных и финансовых организаций, а также на поставку некоторых металлов и энергоресурсов. Последний пакет санкций — «шестой с половиной» — ЕС ввел 21 июля. В числе прочего ЕС запретил покупку российского золота и расширил список технологий двойного назначения, запрещенных к поставке в Россию.