В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле села Хорошее из РСЗО HIMARS

Реактивная система залпового огня HIMARS (Фото: Сергей Степанов / РИА Новости)

Украинские войска обстреляли село Хорошее в Луганской народной республике из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщило в Telegram представительство республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Обстрел произошел около 3:00 по местному времени (совпадает с мск), по селу выпустили три ракеты.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

HIMARS — реактивная система залпового огня (РСЗО) американского производства. Их поставляют Киеву союзники Вашингтона и сами Соединенные Штаты. Всего они обещали передать Украине 20 таких установок, 12 РСЗО уже находятся в распоряжении Киева. В конце июня главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что HIMARS уже применяют в Донбассе.

Власти республик Донбасса и военно-гражданские администрации занятых российскими военными регионов не раз обвиняли Украину в обстрелах инфраструктуры с использованием HIMARS. В середине июля замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ несколько раз обстреляли Антоновский мост — единственный в Херсоне автомобильный мост через Днепр. Херсонская область с середины марта находится под контролем российских военных.

В ночь на 12 июля представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли из HIMARS Луганск. Всего в направлении города выпустили девять ракет.

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