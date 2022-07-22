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В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле села Хорошее из РСЗО HIMARS

Реактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS (Фото: Сергей Степанов / РИА Новости)

Украинские войска обстреляли село Хорошее в Луганской народной республике из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщило в Telegram представительство республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Обстрел произошел около 3:00 по местному времени (совпадает с мск), по селу выпустили три ракеты.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

HIMARS — реактивная система залпового огня (РСЗО) американского производства. Их поставляют Киеву союзники Вашингтона и сами Соединенные Штаты. Всего они обещали передать Украине 20 таких установок, 12 РСЗО уже находятся в распоряжении Киева. В конце июня главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что HIMARS уже применяют в Донбассе.

Власти республик Донбасса и военно-гражданские администрации занятых российскими военными регионов не раз обвиняли Украину в обстрелах инфраструктуры с использованием HIMARS. В середине июля замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ несколько раз обстреляли Антоновский мост — единственный в Херсоне автомобильный мост через Днепр. Херсонская область с середины марта находится под контролем российских военных.

В ночь на 12 июля представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли из HIMARS Луганск. Всего в направлении города выпустили девять ракет.

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал, что Москва «будет действовать на поражение» центров принятия решений, которые «находятся даже не на территории Киева», если тот попытается применить РСЗО против российских территорий. Глава украинского Минобороны Алексей Резников, в свою очередь, отмечал, что Киев взял на себя обязательство не использовать западное высокоточное оружие для ударов по объектам на территории России. Речь шла в том числе о HIMARS.

Россия критикует Запад за поставки военной помощи Украине. В Москве утверждают, что поставки вооружений не помешают России достичь поставленных целей спецоперации.

Теги
ЛНР обстрел РСЗО «HIMARS»
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