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Дело губернатора Фургала ,  
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Жириновский заявил о планах Фургала уволиться до задержания

Жириновский заявил, что сам уговорил Фургала покинуть пост губернатора еще до его задержания. По его словам, «кому-то хотелось мускулы показать», поэтому главу Хабаровского края арестовали до того, как тот успел подать заявление
Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к жителям Хабаровского края с просьбой поддержать нового губернатора Михаила Дегтярева, который пришел на замену Сергею Фургалу, обвиняемому в убийствах бизнесменов в 2000-х. Об этом Жириновский заявил во время выступления в Госдуме, трансляция велась на «Дума ТВ».

«Мы с уважением относились к Сергею Ивановичу Фургалу за его губернаторскую деятельность — я не беру историю, что там было давно, 15 лет назад. Закончатся все судебно-следственные мероприятия, и, возможно, дело каким-то образом будет и закрыто. Но пока край должен развиваться и руководитель должен находиться на месте», — заявил Жириновский.

По его словам, Фургал еще до задержания собирался покинуть пост губернатора.

«Губернатор уже собирался во вторник приезжать в Москву, писать заявление по собственному желанию. Вы его арестовали зачем в четверг? Кому-то хотелось мускулы показать. Он летел уже в Москву, летел ко мне, я его уговорил — по собственному желанию», — сказал Жириновский.

Кремль назвал причины выбора Дегтярева на замену Фургала
Политика
Михаил Дегтярев

Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах. Сам Фургал своей вины не признает.

Из Хабаровска губернатора доставили в Москву, где суд арестовал его до 9 сентября. 20 июля президент Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. На его место тогда же был назначен член ЛДПР и бывший кандидат на пост мэра Москвы Михаил Дегтярев.

После задержания Фургала в Хабаровске и ряде других городов Дальнего Востока прошли митинги. Протестующие требовали справедливого и открытого суда для губернатора.

Первая акция прошла 11 июля, в ней, по данным МВД, участвовали от 10 тыс. до 12 тыс. человек. Местный портал dvhab.ru оценивал число демонстрантов до 35 тыс. человек. Пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко заявила, что в акции в его поддержку «в разное время» участвовали около 20 тыс. человек.

На акции, которая прошла в Хабаровске через неделю, 18 июля, по данным властей, собрались до 10 тыс. человек, «Коммерсантъ» на пике насчитал порядка 50 тыс. Митинги не были согласованы с властями.

Новый митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Митингом жители Хабаровска встретили и Дегтярева. 21 июля люди, которые собрались на площади перед краевым правительством, скандировали «Дегтярев, уходи» и требовали вернуть в город арестованного Фургала.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Владимир Жириновский, Сергей Фургал
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