Жириновский заявил о планах Фургала уволиться до задержания

Жириновский заявил, что сам уговорил Фургала покинуть пост губернатора еще до его задержания. По его словам, «кому-то хотелось мускулы показать», поэтому главу Хабаровского края арестовали до того, как тот успел подать заявление

Сергей Фургал (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к жителям Хабаровского края с просьбой поддержать нового губернатора Михаила Дегтярева, который пришел на замену Сергею Фургалу, обвиняемому в убийствах бизнесменов в 2000-х. Об этом Жириновский заявил во время выступления в Госдуме, трансляция велась на «Дума ТВ».

«Мы с уважением относились к Сергею Ивановичу Фургалу за его губернаторскую деятельность — я не беру историю, что там было давно, 15 лет назад. Закончатся все судебно-следственные мероприятия, и, возможно, дело каким-то образом будет и закрыто. Но пока край должен развиваться и руководитель должен находиться на месте», — заявил Жириновский.

По его словам, Фургал еще до задержания собирался покинуть пост губернатора.

«Губернатор уже собирался во вторник приезжать в Москву, писать заявление по собственному желанию. Вы его арестовали зачем в четверг? Кому-то хотелось мускулы показать. Он летел уже в Москву, летел ко мне, я его уговорил — по собственному желанию», — сказал Жириновский.