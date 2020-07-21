Кремль назвал причины выбора Дегтярева на замену Фургала

Выбор Михаила Дегтярева на пост исполняющего обязанности главы Хабаровского края обусловлен его опытом и деловыми качествами, пояснили в Кремле

Михаил Дегтярев (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил выбор депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева как исполняющего обязанности главы Хабаровского края его «богатым опытом» работы в Думе, передает корреспондент РБК.

На вопрос журналистка о том, что у Дегтярева нет управленческого опыта, Песков ответил: «Дегтярев имеет богатый опыт законодательной работы и активности. Кроме того, есть деловые качества Дегтярева, которые хорошо известны. Все вот это в совокупности и принималось во внимание».

Пескова также спросили, учитывались ли при выборе кандидатуры мнение хабаровчан и данные социологических исследований. «Безусловно, мы же неоднократно говорили, что президент получает информацию из множественных источников», — ответил пресс-секретарь президента.

Президент Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке с поста главы региона Сергея Фургала, которого ранее арестовали по подозрению в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Обоснованием отставки была указана утрата доверия. В тот же день президент назначил временно исполняющим обязанности губернатора члена ЛДПР Михаила Дегтярева.