Кремль назвал причины выбора Дегтярева на замену Фургала
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил выбор депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева как исполняющего обязанности главы Хабаровского края его «богатым опытом» работы в Думе, передает корреспондент РБК.
На вопрос журналистка о том, что у Дегтярева нет управленческого опыта, Песков ответил: «Дегтярев имеет богатый опыт законодательной работы и активности. Кроме того, есть деловые качества Дегтярева, которые хорошо известны. Все вот это в совокупности и принималось во внимание».
Пескова также спросили, учитывались ли при выборе кандидатуры мнение хабаровчан и данные социологических исследований. «Безусловно, мы же неоднократно говорили, что президент получает информацию из множественных источников», — ответил пресс-секретарь президента.
Президент Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке с поста главы региона Сергея Фургала, которого ранее арестовали по подозрению в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Обоснованием отставки была указана утрата доверия. В тот же день президент назначил временно исполняющим обязанности губернатора члена ЛДПР Михаила Дегтярева.