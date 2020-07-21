Кремль назвал причины выбора Дегтярева на замену Фургала

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 70,97 (-1) Инвестиции, 12:52
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 81,25 (-1,14) Инвестиции, 12:52
Мишустин выделил более 6 млрд руб. на развитие инфраструктуры в регионах Общество, 13:53 Спорт, выгорание и душа: совладелец Project 3,14 — о комфорте в жизни РБК Стиль и Поклонная 9, 13:45 Путин подписал новый «июльский» указ о целях России до 2030 года. Главное Экономика, 13:43 Зеленский заявил о личном контроле ситуации с захватом заложников в Луцке Общество, 13:40 Беглов отправил в Москву вице-губернатора договорится об открытии ТЦ Бизнес, 13:40 Британские депутаты назвали поведение России нигилистическим Политика, 13:38 В Конгрессе США одобрили новые санкции против «Северного потока 2» Политика, 13:34 Адам Бэк из Blockstream опроверг встречу с Сатоши Накамото Крипто, 13:31 Какие продукты россияне заказывают онлайн и как меняются онлайн-сервисы Экономика инноваций, 13:30  Путин поручил главе МЧС вылететь в Свердловскую область из-за паводка Общество, 13:30 ХК «Авангард» объявил о 20 случаях заражения коронавирусной инфекцией Спорт, 13:25 Минское «Динамо» подписало контракт с бывшим хоккеистом «Детройта» Спорт, 13:21 В Нижнем Новгороде построят самую большую школу в России Недвижимость, 13:18 Песков назвал судьбоносным указ о национальных целях России на 10 лет Политика, 13:16
Дело губернатора Фургала ,  
0 

Кремль назвал причины выбора Дегтярева на замену Фургала

Выбор Михаила Дегтярева на пост исполняющего обязанности главы Хабаровского края обусловлен его опытом и деловыми качествами, пояснили в Кремле
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил выбор депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева как исполняющего обязанности главы Хабаровского края его «богатым опытом» работы в Думе, передает корреспондент РБК.

На вопрос журналистка о том, что у Дегтярева нет управленческого опыта, Песков ответил: «Дегтярев имеет богатый опыт законодательной работы и активности. Кроме того, есть деловые качества Дегтярева, которые хорошо известны. Все вот это в совокупности и принималось во внимание».

Пескова также спросили, учитывались ли при выборе кандидатуры мнение хабаровчан и данные социологических исследований. «Безусловно, мы же неоднократно говорили, что президент получает информацию из множественных источников», — ответил пресс-секретарь президента.

Новый глава Хабаровского края начал с признания в любви к жителям
Политика
Михаил Дегтярев

Президент Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке с поста главы региона Сергея Фургала, которого ранее арестовали по подозрению в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Обоснованием отставки была указана утрата доверия. В тот же день президент назначил временно исполняющим обязанности губернатора члена ЛДПР Михаила Дегтярева.

Видео

Новый глава региона дал обещание Путину, что через месяц доложит ему о положении дел в крае.

Читайте на РБК Pro
«Все это на 90% ложь». Какие методы подбора персонала устарели Интернет веществ: как фармсервис принес сыну эмигрантов $2,5 млрд Сооснователь Oracle: У меня были все недостатки, необходимые для успеха РБК Pro: как застройщики будут продвигать жилье после карантина

После ареста Фургала в Хабаровске и других городах региона началась серия несанкционированных акций протеста. Одна из самых массовых акций прошла в субботу, 18 июля. Власти отчитались, что в ней участвовали 10 тыс. человек, по данным местных СМИ и активистов, на улицы Хабаровска вышли около 50 тыс. человек.

Путин назначил депутата от ЛДПР главой Хабаровского края вместо Фургала
Политика
Михаил Дегтярев

Во вторник, 21 июля, Дегтярева, который прибыл в Хабаровск, представили кабинету министров и представителям федеральных органов исполнительной власти региона.

В интервью программе «Вести Хабаровск» Дегтярев признался жителям края в любви. «Большой край, где живут очень хорошие, свободные и законопослушные люди. Я хочу, чтобы у нас было полное взаимопонимание. Признаюсь в любви ко всем хабаровчанам», — сказал он.

Новый глава региона также пояснил, что в последний раз приезжал в город в 2019 году, посетил матчи местных команд по хоккею с шайбой и хоккею с мячом. «С точки зрения спортивной инфраструктуры регион хорошо смотрится на фоне других, но есть к чему стремиться», — добавил Дегтярев.

Авторы: Полина Химшиашвили, Владислав Гордеев
Теги: Кремль, Хабаровский край, Сергей Фургал, назначение
Материалы по теме
Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион
Общество
Новый глава Хабаровского края начал с признания в любви к жителям
Политика
Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter