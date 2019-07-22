Медведчук обвинил партию Бойко в нарушениях на выборах в Раду

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук после объявления первых экзит-полов заявил, что остался недоволен первыми результатами досрочных выборов в Верховную раду. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Он также отметил, что со стороны партии «Оппозиционный блок» были замечены нарушения против ОПЗЖ. «Мы считаем, что сейчас наступает очень серьезный этап борьбы... Нарушения идут от так называемых бывших наших коллег — «Оппозиционного блока», который занял, к сожалению, очень грязную нишу в своей борьбе против нас», — сказал Медведчук.

Говоря о нарушениях, Медведчук заявил, что в социальных сетях распространяется ролик, на котором Юрий Бойко якобы призывает голосовать за первый номер — «Оппозиционный блок». Медведчук назвал этот факт цинизмом и заявил, что «им с рук не сойдет».

В воскресенье на Украине прошли внеочередные парламентские выборы. ЦИК после подсчета 0,03% протоколов предоставил первые данные. По их итогам лидирует партия «Слуга народа» лидирует с результатом 48,08%, на втором месте партия «Батькивщина» с 11,46%, следом идет партия Петра Порошенко «Европейская солидарность», набравшая 8,01%. «Радикальная партия Олега Ляшко» набрала 6,9%, а партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 5,79%.