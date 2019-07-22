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Выборы на Украине ,  
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ЦИК Украины признала состоявшимися выборы в Верховную раду
«Добро пожаловать в новую реальность», - сказала глава ЦИК. По последним данным, партия Зеленского претендует в Раде на большинство, которое даст ей возможность сформировать правительство без коалиции
Фото: РИА Новости

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук в ходе пресс-конференции сообщила о том, что внеочередные выборы в Верховную раду признаны состоявшимися. Трансляцию брифинга вел телеканал «112 Украина».

«Добро пожаловать в новую реальность: парламентские выборы состоялись», — сказала она.

При этом Слипачук добавила, что обстоятельств и событий, которые могли бы поставить под сомнение итоги выборов, нет.

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ЦИК Украины назвал окончательные данные по явке на выборах в Раду

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье, 21 июля. После обработки 50,01% протоколов лидирует партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа». По партийным спискам она получает 42,45% голосов избирателей. За ней следует «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,88%, на третьем месте расположилась партия «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко — 8,64%. Помимо этого в Верховную раду проходят партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,01%) и партия «Голос» фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука (6,38%).

По данным ЦИК, к настоящему моменту партия Владимира Зеленского лидирует как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. Таким образом, «Слуга народа» может сформировать однопартийное большинство и впервые в истории Украины единолично создать правительство. Для этого партия Зеленского должна получить более 226 мест.

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При этом по результатам голосования на зарубежных участках партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» обошла партию Владимира Зеленского «Слуга народа». «Европейская солидарность» набрала 29,55%, «Слуга народа» — 28,13%.

Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.

Автор: Михаил Юшков
Теги: ЦИК Украины, выборы в парламент
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