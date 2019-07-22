Партия Порошенко обошла «Слугу народа» Зеленского на выборах за рубежом

Разрыв между ними за границей — менее 1,5%. На самой Украине «Слуга народа» опережает «Европейскую солидарность» примерно в пять раз

Петр Порошенко (в центре) (Фото: РИА Новости)

На выборах в Верховную раду Украины партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» обошла партию Владимира Зеленского «Слуга народа» по результатам голосования на зарубежных участках. Такие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК).

В общей сложности в дипломатических представительствах Киева за рубежом расположено 102 избирательных участка. К моменту публикации заметки все 100% протоколов с этих участков были обработаны ЦИК.

«Европейская солидарность» Порошенко набрала 29,55%, партия Зеленского — 28,13%. Во время подсчета голосов то одна, то другая партия обгоняла соперницу на доли процента.

Политическая партия «Голос», основанная лидером группы «Океан Эльзы» Святославом Вакарчуком, заняла третье место, набрав 19,67% на зарубежных участках. Эта партия, в частности, одержала победу на голосовании граждан Украины в Норвегии, Бразилии и Эстонии.