В партии Зеленского заявили о политических клонах на выборах в Раду

В партии Зеленского заявили о политических клонах на выборах в Раду

Глава штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко (Фото: Елизавета Антонова / РБК)

Глава штаба партии президента Украины «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что соперники на выборах в Верховную раду используют политических клонов как основную технологию против партии. Об этом он сообщил на брифинге для журналистов, передает корреспондент РБК.

«Например, кандидат от партии под названием «СЛуга Народа» с символикой в стиле нашей партии в одномандатном округе в Запорожье», — сказал он. Он отметил, что подобная технология использовалась и во время предвыборной кампании, и непосредственно в день парламентских выборов.

Корниенко добавил, что помимо этого были зафиксированы случаи подкупа избирателей. По его словам, в Одессе в 133-м округе есть граждане, которые готовы дать показания. Глава штаба отметил, что в 49-м округе зафиксировали попытки вынести бюллетени с участков. Поступает также много обращений по агитации на участках, добавил он.