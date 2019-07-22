ЦИК Украины назвал окончательные данные по явке на выборах в Раду

ЦИК Украины назвал окончательные данные по явке на выборах в Раду

Явка избирателей на выборах в Верховную Раду IX созыва составила 49,84% по данным всех 199 избирательных округов по стране. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на данные ЦИК Украины.

На Украине в воскресенье прошли внеочередные парламентские выборы. После подсчета 3,82% лидирует партия «Слуга народа» (40,88%). Далее следует партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) с результатом 10,34%, на третьем месте партия «Батькивщина» (10,12%). На четвертом месте партия «Европейская солидарность» с результатом 8,52%, пятое место заняла Радикальная партия Олега Ляшко с результатом 6,20%. На шестом месте партия «Голос» с результатом 5,70%.

Всего в выборах приняли участие 65 партий. Депутатов Рады избирают по смешанной системе: в парламенте 255 мест занимают по партийным спискам, еще 199 определяются по одномандатным округам.