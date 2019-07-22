Данные ЦИК показали шанс партии Зеленского создать кабмин без коалиции

«Слуга народа» получает большинство как в одномандатных округах, так и по партийным спискам. Если партия не растеряет преимущество, то сможет впервые в истории Украины сформировать правительство самостоятельно, без коалиции

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

По данным после обработки 35,51% протоколов на досрочных выборах в Верховную раду Украины партия Владимира Зеленского лидирует как по партийным спискам, так и по одномандатным округам, следует из данных Центральной избирательной комиссии Украины.

Сейчас кандидаты от «Слуги народа» лидируют в 120 из 199 одномандатных округов. Еще 121 мандат (из 225) партия Зеленского, по последним данным, получает по партийным спискам. То есть суммарно «Слуга народа» претендует на 241 место в Раде нового созыва.

Если после обработки оставшихся бюллетеней партия не растеряет образовавшееся преимущество, Зеленский и его команда смогут впервые в истории Украины сформировать правительство самостоятельно, не создавая коалиции с другими партиями.

Кроме того, в Раду по одномандатным округам сейчас проходят 52 самовыдвиженца.