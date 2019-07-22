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Данные ЦИК показали шанс партии Зеленского создать кабмин без коалиции
«Слуга народа» получает большинство как в одномандатных округах, так и по партийным спискам. Если партия не растеряет преимущество, то сможет впервые в истории Украины сформировать правительство самостоятельно, без коалиции
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

По данным после обработки 35,51% протоколов на досрочных выборах в Верховную раду Украины партия Владимира Зеленского лидирует как по партийным спискам, так и по одномандатным округам, следует из данных Центральной избирательной комиссии Украины.

Сейчас кандидаты от «Слуги народа» лидируют в 120 из 199 одномандатных округов. Еще 121 мандат (из 225) партия Зеленского, по последним данным, получает по партийным спискам. То есть суммарно «Слуга народа» претендует на 241 место в Раде нового созыва.

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Если после обработки оставшихся бюллетеней партия не растеряет образовавшееся преимущество, Зеленский и его команда смогут впервые в истории Украины сформировать правительство самостоятельно, не создавая коалиции с другими партиями.

Кроме того, в Раду по одномандатным округам сейчас проходят 52 самовыдвиженца.

Выборы в Верховную раду Украины проводятся по смешанной партийной системе: из 424 депутатов 225 избираются по партийным спискам, а 199 — в мажоритарных округах.

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Число проходящих в Раду партий сократилось до пяти

Чтобы попасть в парламент, партиям нужно преодолеть барьер в 5% голосов. Согласно экзитполам и данным ЦИК, в Раду гарантированно пройдут пять партий. Помимо партии Зеленского представительство в парламенте получают «Оппозиционная платформа — За жизнь», лидерами которой являются кум российского президента Виктор Медведчук и экс-вице-премьер Юрий Бойко, партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» и партия Юлии Тимошенко «Батькивщина».

Кроме того, преодолеть пятипроцентный барьер удается партия лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос».

Согласно данным экзитполов, за президентскую партию на Украине проголосовали около 43% избирателей (по данным экзитпола телеканала «112» — 42,7%, по данным Национального экзитпола — 43,9%).

Говоря о возможных кандидатах для создания коалиции, Зеленский назвал партию Вакарчука. Его политическая организация впервые проходит в Верховную раду.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Выборы, Верховная рада Украины
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