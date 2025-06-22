CNN назвал два требования Трампа при разработке операции против Ирана

Команда Трампа начала обсуждать варианты американских ударов по Ирану в начале июня, пишет CNN. Источники телеканала рассказали, что в администрации президента приложили все усилия, чтобы скрыть планы атаковать иранские объекты

Белый дом в Вашингтоне, США (Фото: Kevin Mohatt / Reuters)

Чиновники из администрации президента США Дональда Трампа приложили все усилия, чтобы скрыть планы атаковать иранские ядерные объекты, пишет CNN. Одним из решений, которое позволило сохранить готовящийся удар в тайне, стала публично объявленная отсрочка для Ирана на две недели.

В конце марта американский лидер поставил 60-дневный ультиматум для заключения соглашения по иранской ядерной программе, но Тегеран не отреагировал на него. Уже на 61-й день, в ночь на 13 июня, Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. А 19 июня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объявила, что Трамп примет решение насчет возможной атаки на Иран в течение двух недель, напоминает CNN. Таким образом двухнедельная отсрочка для Ирана, о которой администрация американского президента объявила публично, продлилась всего 48 часов.

К выводу о том, что Иран не готов вернуться за стол переговоров и заключить соглашение по ядерной программе, американские чиновники пришли после встречи европейских лидеров с иранскими представителями 20 июня, говорят источники CNN. Однако на публике Трамп оставался невозмутимым. По словам людей, видевших американского лидера вместе гендиректором OpenAI Сэмом Альтманом на мероприятие для новых членов компании, он держался непринужденно и даже шутил, пишет CNN. Но уже спустя 24 часа Трамп находился в Ситуационной комнате Белого дома и наблюдал за тем, как в режиме реального времени американские ВВС атакуют территорию Ирана.

Команда Трампа начала обсуждать возможные варианты американских ударов по Ирану в начале июня после того, как директор ЦРУ Джон Рэтклифф проинформировал президента о готовности Израиля в ближайшее время атаковать иранские объекты, уточняет CNN. За неделю до того, как Трамп отдал приказ о начале операции по названием «Полуночный молот» (Midnight Hammer), он каждый день проводил брифинги со своей командой по национальной безопасности в Ситуационной комнате.

По информации CNN, при разработке деталей операции Трамп требовал, чтобы американская атака стала «решающей» и уничтожила хорошо укрепленные иранские объекты, включая подземный завод по обогащению урана в Фордо. Вторым условием, на котором настаивал американский президент, было не допустить вовлечение США «в затяжную и смертоносную войну».

Если в первом пункте советники Трампа были уверены, то второе условие президента заставило их задуматься, отмечает CNN. Именно эта неопределенность повлияла на американского президента, поэтому на протяжении следующих недель он говорил, что не принял решение об ударе США по Ирану, однако советникам Трампа уже тогда казалось, что он принял окончательное решение, отмечает CNN.

В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт и атаковали три ключевые объекта иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире». По словам главы Пентагона Пита Хегсета, в результате атак иранская ядерная программа была разрушена. Президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил, что США должны получить ответ на свою агрессию.