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Операция Израиля против Ирана ,  
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Трамп дал Ирану «второй шанс»

Трамп дал Ирану второй шанс после израильских ударов по ядерным объектам
Сюжет
Операция Израиля против Ирана
Трамп заявил, что у Ирана есть второй шанс на ядерную сделку, несмотря на просроченный 60-дневный ультиматум
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

У Ирана, вероятно, есть второй шанс, чтобы заключить ядерную сделку, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Республиканец напомнил, что ранее дал Ирану два месяца на согласование сделки по ядерной программе, но тот не выполнил ультиматум.

«Они должны были это сделать! Сегодня 61-й день. Я сказал им, что делать, но они просто не смогли этого сделать. Теперь у них, возможно, есть второй шанс!» — написал Трамп.

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Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

В марте он направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи письмо, в котором дал два месяца на заключение новой ядерной сделки. Источники Axios тогда сообщили, что послание было «жестким»: Трамп предложил начать переговоры, но предупредил о серьезных последствиях в случае отказа и продолжения ядерной программы.

В ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран. Трамп заявил о готовности к защите Израиля и переговорам с Ираном, отметив, что надеется на возвращение Ирана за стол переговоров о ядерной программе.

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Полина Дуганова
Иран Израиль Дональд Трамп ядерная программа ЦАХАЛ
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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