Трамп дал Ирану второй шанс после израильских ударов по ядерным объектам

Трамп заявил, что у Ирана есть второй шанс на ядерную сделку, несмотря на просроченный 60-дневный ультиматум

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

У Ирана, вероятно, есть второй шанс, чтобы заключить ядерную сделку, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Республиканец напомнил, что ранее дал Ирану два месяца на согласование сделки по ядерной программе, но тот не выполнил ультиматум.

«Они должны были это сделать! Сегодня 61-й день. Я сказал им, что делать, но они просто не смогли этого сделать. Теперь у них, возможно, есть второй шанс!» — написал Трамп.

В марте он направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи письмо, в котором дал два месяца на заключение новой ядерной сделки . Источники Axios тогда сообщили, что послание было «жестким»: Трамп предложил начать переговоры, но предупредил о серьезных последствиях в случае отказа и продолжения ядерной программы.

В ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран. Трамп заявил о готовности к защите Израиля и переговорам с Ираном, отметив, что надеется на возвращение Ирана за стол переговоров о ядерной программе.