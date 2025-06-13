Трамп дал Ирану «второй шанс»
У Ирана, вероятно, есть второй шанс, чтобы заключить ядерную сделку, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Республиканец напомнил, что ранее дал Ирану два месяца на согласование сделки по ядерной программе, но тот не выполнил ультиматум.
«Они должны были это сделать! Сегодня 61-й день. Я сказал им, что делать, но они просто не смогли этого сделать. Теперь у них, возможно, есть второй шанс!» — написал Трамп.
В марте он направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи письмо, в котором дал два месяца на заключение новой ядерной сделки. Источники Axios тогда сообщили, что послание было «жестким»: Трамп предложил начать переговоры, но предупредил о серьезных последствиях в случае отказа и продолжения ядерной программы.
В ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран. Трамп заявил о готовности к защите Израиля и переговорам с Ираном, отметив, что надеется на возвращение Ирана за стол переговоров о ядерной программе.
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