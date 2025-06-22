The Atlantic узнал, как Трамп создал «дымовую завесу» для ударов по Ирану

Трамп еще в среду, 18 июня, решил, что США нанесут по Ирану удары. Заявление, что Вашингтон дает стране еще две недели с возможностью достижения дипломатического решения, было «дымовой завесой», говорят источники

Дональд Трамп у Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 18 июня 2025 г. (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп принял решение атаковать Иран еще в среду, 18 июня, и проинформировал подчиненных из своего ближайшего окружения по этому вопросу, пишет The Atlantic.

Его заявление в четверг о том, что он дает Ирану еще две недели с возможностью достижения дипломатического решения, было «дымовой завесой», призванной застать Тегеран врасплох, сообщили журналу четыре источника, знакомых с планированием.

Президент США, по информации The Atlantic, в частном порядке сообщил о своем решении ударить по ядерным объектам Ирана после встречи с советниками по национальной безопасности 18 июня.

В ночь на 22 июня США ударили по трем иранским ядерным объектам — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Трамп назвал целью ударов устранение ядерной угрозы, исходящей от главного «спонсора терроризма в мире». По его словам, ключевые объекты иранской ядерной программы были «целиком и полностью уничтожены», но в Иране осталось еще «много целей». Если Тегеран не заключит мир, следующие удары будут намного хуже, пригрозил президент США.

Как писал Reuters, Трамп счел удары «правильным решением» после того, как убедился, что Тегеран не заинтересован в достижении соглашения по ядерной сделке. США и Иран провели пять раундов переговоров по этому поводу после возвращения Трампа к власти, шестой должен был состояться 15 июня, но был отменен после ударов Израиля по иранским объектам.

Иран подозревал США в причастности к планированию израильской операции: МИД Исламской Республики 22 июня прямо заявил, что Вашингтон принимал участие в подготовке первоначальной атаки Израиля на Иран. Это подтверждают действия США против Ирана, отметили в министерстве.

Глава ведомства Аббас Аракчи заявил, что Тегеран оставляет за собой право предпринять все возможные шаги для защиты своих интересов и суверенитета. По данным NBC, администрация США готовится к возможному ответному удару со стороны Ирана. В Вашингтоне не исключают, что он может быть нанесен в ближайшие 48 часов.

Глава Пентагона Пит Хегсет на брифинге 22 июня заявил, что США полностью уничтожили ядерную программу Ирана своими ударами. Он также предостерег иранскую сторону от ответных действий в отношении контингента США на Ближнем Востоке.