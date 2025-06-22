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Политика ,  
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Белый дом показал Трампа и его команду во время нанесения ударов по Ирану

Фото: White House / X
Фото: White House / X
Фото: White House / X
Фото: White House / X
Фото: White House / X
Фото: White House / X
Фото: White House / X
Фото: White House / X
Фото: White House / X
Фото: White House / X
Фото: White House / X
Фото: White House / X
Фото: White House / X
Фото: White House / X
Фото: White House / X
Фото: White House / X
Фото: White House / X
Фото: White House / X

Белый дом опубликовал в своем аккаунте в X серию фото из Ситуационной комнаты в момент, когда США наносили удары по иранским объектам.

На кадрах присутствуют президент Дональд Трамп и члены его команды, в том числе вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, глава Пентагона Пит Хегсет.

Удары по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане были атакованы в ночь на 22 июня. Американские самолеты B-2 сбросили на них не менее шести 15-тонных противобункерных бомб, а подлодки выпустили около 30 крылатых ракет Tomahawk. Трамп назвал произошедшее «историческим моментом».

Во время обращения к нации президент США заявил, что ключевые объекты иранской ядерной программы «целиком и полностью уничтожены», но в Иране осталось еще «много целей». Он призвал Тегеран к заключению мирного соглашения, пригрозив, что в противном случае удары продолжатся. Со слов Трампа, Иран на протяжении десятилетий представлял угрозу как США, так и Израилю.

Трамп поблагодарил американских военных и власти Израиля, отметив, что страны «работали как команда». Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, выразил благодарность президенту США, заявив, что его решение «изменит историю».

Организация по атомной энергии Ирана назвала атаки на ядерные объекты страны нарушением международного права, в первую очередь  Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В Тегеране ранее сообщили, что вывезли запасы обогащенного урана из ядерных центров заранее.

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