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Война Израиля и Ирана ,  
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IRNA показала кадры дыма у ядерного объекта в Фордо

IRNA показала кадры дыма у ядерного объекта Ирана в Фордо
Сюжет
Война Израиля и Ирана

IRNA показала кадры дыма у ядерного объекта в Фордо
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Агентство IRNA опубликовало кадры дыма над ядерным объектом Фордо в Иране, снятые с дороги. Корреспондент агентства, отметил, что дым поднимался с противоположной стороны от ядерного объекта и может быть связан с ПВО, на место приехала лишь одна пожарная машина. Он подчеркнул, что люди, которые присутствовали в жилом комплексе недалеко от этого места, слышали около шести взрывов.

Как передает Tasnim, заместитель губернатора города Кум Муртаз Хейдари заявил, что кадры не связаны с ядерным объектом в Фордо (находится в регионе Кум).

«Густой дым на старой дороге Кум — Тегеран не имеет никакого отношения к Фордо», — отметил он. По его словам, дым поднимается из-за зажигательных веществ в другом помещении, которое подверглось нападению, но с ядерным объектом не связано. Спасательная операция там завершена, несколько человек получили ранения.

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Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что, нанеся удары, США нарушили устав ООН, а также международное право. По словам Арагчи, Иран оставляет за собой право предпринять все возможные варианты для защиты своих интересов.

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