В КСИР назвали цели ответной атаки на Израиль

КСИР сообщил об атаке на аэропорт Бен-Гурион и Израильский центр биоисследований

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Целями утренней атаки Ирана на Израиль стали аэропорт Бен-Гурион, центр биологических исследований, а также базы поддержки и центры принятия решений, сообщается в телеграм-канале Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

22 июня Иран нанес по территории Израиля новый ракетный удар. Атака последовала после ударов США по трем ядерным объектам Ирана, в том числе по ключевому объекту в Фордо.

Как пишет The Jerusalem Post со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), всего по территории страны было выпущено около 20 ракет. По информации Al Jazeera, ракеты и их осколки упали в том числе в горном массиве Кармель на северо-западе Израиля, в Хайфе и в Большом Тель-Авиве.

В медицинской службе «Маген Давид Адом» сообщили о 16 пострадавших, среди них — один человек в состоянии средней тяжести и 15 человек с ранениями легкой тяжести. Там также рассказали, что в результате атаки серьезно повреждены несколько двухэтажных жилых зданий, часть из них обрушилась.

Президент США Дональд Трамп объяснил удары по объектам иранской ядерной программы намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире». По словам Трампа, эти объекты «целиком и полностью уничтожены», но в Иране осталось еще «много целей», которые США атакуют, если Тегеран не заключит мир. Он также предупредил, что любой ответ Ирана будет встречен «гораздо большей» силой.

По словам заместителя директора Иранского радио и телевидения Хасана Абедини, из ядерных центров заранее, до ударов США, вывезли запасы обогащенного урана. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал атаку Соединенных Штатов нарушением международного права.