Разведка США заявила о высшей напряженности с Ираном с конца 1970-х

После американских ударов по иранским объектам в отношениях США и Ирана достигнут наивысший уровень напряженности, пишет CBS. Собеседник телеканала отметил, что ситуацию усугубляет отсутствие понимания, как Иран отреагирует

Тегеран, Иран (Фото: Sha Dati / XinHua / Global Look Press)

В отношениях США и Ирана после американских ударов по исламской республике достигнут наивысший уровень напряженности со времен Исламской революции. Об этом CBS News сказал один из сотрудников американской разведки.

В 1979 году в Иране произошла Исламская революция, в результате которой прекратилось правление шахской династии Пехлеви. К власти пришел Рухолла Хомейни, который стал верховным лидером (рахбаром) Ирана. Сейчас у власти находится его преемник, аятолла Али Хаменеи, он занимает высший пост в стране.

Говоря о потенциальных иранских угрозах территории США, он отметил, что в этом смысле Соединенные Штаты «находятся на неизведанной территории».

«Мы не знаем, как Иран отреагирует на это, потому что это самый высокий уровень напряженности и конфликта, который у нас был в недавней истории. Мы просто не уверены, как отреагирует режим Хомейни», — сказал собеседник телеканала.

По его словам, оценки варьируются от позиции, что Иран предпримет незначительные действия или откажется от них вовсе, до мнения, что он пойдет на отчаянные и радикальные меры.

Каждый из атаковавших объект по обогащению топлива в Фордо бомбардировщиков B-2 США был оснащен двумя противобункерными бомбами GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) американского производства, пишет CBS со ссылкой на представителей Пентагона. Такую бомбу называют еще «взломщик бункеров». Он весит около 13,6 тонны и содержит 2,7 тыс. кг взрывчатки, отмечал CNN.

Для ударов по объектам в Натанзе и Исфахане американские военные задействовали крылатые ракеты Tomahawk, которые были запущены с подводных лодок, говорят источники CBS. Точное число использованных ракет собеседники телеканала не назвали, Fox News писал, что при нанесении ударов по ядерным объектам Ирана США использовали около 30 ракет Tomahawk.

Удары по всем трем иранским ядерным объектам были нанесены в ночь на 22 июня. Президент США Дональд Трамп назвал целью атаки устранение ядерной угрозы, исходящей от главного «спонсора терроризма в мире». Глава иранского МИДа Аббас Арагчи заявил, что Тегеран оставляет за собой право предпринять все возможные шаги для защиты своих интересов и суверенитета. По данным NBC, в администрации американского президента готовятся к возможному ответному удару со стороны Ирана, который может быть нанесен в ближайшие 48 часов.