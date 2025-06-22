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Война Израиля и Ирана ,  
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Reuters узнал, как Трамп принял решение об ударе по Ирану

Reuters: Трамп ударил по Ирану, удостоверившись в высокой вероятности успеха
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: The White House / Reuters)

Президент США Дональд Трамп решил нанести удар по ядерным объектам в Иране после того, как удостоверился в «высокой вероятности успеха», передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

По словам источника, Трамп счел это «правильным решением» после того, как убедился, что Тегеран не заинтересован в достижении ядерного соглашения.

В ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта — в Фордо, Натанзе и Исфахане. В обращении к нации Трамп назвал удары «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего мира. Цель США, по словам президента, заключалась в том, чтобы остановить ядерную угрозу, исходящую от главного «спонсора терроризма в мире».

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Евгений Вахляев
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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