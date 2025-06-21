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Война Израиля и Ирана ,  
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Вэнс раскрыл, на что Трамп готов для уничтожения ядерной программы Ирана

Вэнс: Трамп будет до последнего пытаться решить конфликт с Ираном дипломатически
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Война Израиля и Ирана

Президент США Дональд Трамп будет до самого конца пытаться урегулировать конфликт с Ираном дипломатическими методами, однако в конечном итоге он сделает все, что потребуется для уничтожения иранской ядерной программы. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Он сказал, что будет придерживаться дипломатических методов до тех пор, пока это будет возможно. И как только он решит, что дипломатия полностью себя исчерпала, что дополнительные переговоры ничего нам не дадут, президент, полагаю, сделает все необходимое, чтобы положить конец обогащению урана [Тегераном] и покончить с иранской ядерной программой», — сказал вице-президент США.

Вэнс подчеркнул, что окончательное решение будет принимать Трамп.

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Политика
Джей Ди Вэнс

«Мне кажется, что время на исходе, но, как сказал президент, он хочет еще немного подождать и посмотреть, чего может добиться дипломатия», — добавил политик.

По словам Вэнса, Трамп «никому не скажет, что и когда он намерен предпринять» в отношении Ирана.

«Он будет знать, когда дипломатия исчерпает себя и когда ему нужно будет задействовать военных США, чтобы гарантировать отсутствие у Ирана ядерной программы», — заключил вице-президент.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Джеймс Дэвид Вэнс Дональд Трамп США Иран Израиль дипломатия
Джеймс Дэвид Вэнс фото
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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