 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

Глава МИД Польши сообщил о планах полностью закрыть границу с Белоруссией

Глава МИД Польши Сикорский допустил полное закрытие границы с Белоруссией
В настоящее время на польско-белорусской границе работают только два пункта пропуска: «Кукурыки — Козловичи» для грузового транспорта и «Тересполь — Брест» для пассажиров
Фото: Kacper Pempel / Reuters
Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша рассматривает возможность полностью закрыть границу с Белоруссией, заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский в эфире TVN24.

Польша начала закрывать КПП на границе с Белоруссией в 2021 году. В настоящее время на польско-белорусской границе работают только два пункта пропуска: «Кукурыки — Козловичи» для грузового транспорта и «Тересполь — Брест» для пассажиров.

«Мы сейчас изучаем, какие последствия это будет иметь для нашей экономики, для местных сообществ. Мы будем принимать решение после анализа их последствий. <...> Чтобы именно [президент Белоруссии Александр] Лукашенко почувствовал их последствия, а не мы», — сказал он.

Дуда созвал Совбез Польши из-за задержания стрелявших в мигрантов военных
Политика
Анджей Дуда

В конце мая мигрант ранил ножом польского пограничника, который впоследствии скончался. Тогда группа мигрантов пыталась прорваться через заграждение в Польшу. Варшава потребовала от Минска выдать нападавшего.

После этого польский премьер-министр Дональд Туск заявил о намерении восстановить 200-метровую буферную зону на границе с Белоруссией. Позднее глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что буферную зону вернут с 4 июня в Гайновском и Белостокском районах (Подляское воеводство).

Из-за ситуации с мигрантами польские власти также анонсировали создание «непроходимого» барьера, на это было выделено примерно 1,5 млрд злотых, или чуть больше $375 млн.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Чернышова, Полина Мартынова Полина Мартынова
Радослав Сикорский Польша Белоруссия закрытие границы

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
В финском парламенте одобрили проект о границе с Россией
Политика
На границе Украины и Венгрии пограничники открыли стрельбу при задержании
Политика
Поляки разблокировали один КПП на границе с Украиной
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 21 июн, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 21 июн, 17:30
Судьи отменили третий гол Лукаку. Что происходит на Евро Спорт, 23:20
Собственная набережная и пляж: где жить в Москве, как на курорте РБК и City Bay, 23:19
Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника Политика, 23:08
В Минобороны сообщили о погибших при атаке дрона на грузовик в Сирии Политика, 23:07
Глава МИД Польши сообщил о планах полностью закрыть границу с Белоруссией Политика, 22:50
Аэропорт Уфы сообщил о штатной работе после данных о затопленной полосе Общество, 22:41
Гладков сообщил об атаках дронов на пять белгородских сел и хутор Политика, 21:58
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Уилан призвал США «заполнить тюрьмы российскими шпионами» для обмена Политика, 21:51
Женщина пострадала при атаке дронов на Энергодар Политика, 21:29
Над Брянской областью сбили два дрона Политика, 21:23
Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу «Дуайт Эйзенхауэр» Политика, 21:07
Португалия разгромила Турцию и вышла в плей-офф Евро с первого места Спорт, 20:54
На остров Капри в Италии перестали пускать туристов из-за проблем с водой Общество, 20:50
Путин подписал закон о длительных свиданиях для осужденных в СИЗО Общество, 20:42