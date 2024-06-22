Глава МИД Польши сообщил о планах полностью закрыть границу с Белоруссией

В настоящее время на польско-белорусской границе работают только два пункта пропуска: «Кукурыки — Козловичи» для грузового транспорта и «Тересполь — Брест» для пассажиров

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша рассматривает возможность полностью закрыть границу с Белоруссией, заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский в эфире TVN24.

Польша начала закрывать КПП на границе с Белоруссией в 2021 году. В настоящее время на польско-белорусской границе работают только два пункта пропуска: «Кукурыки — Козловичи» для грузового транспорта и «Тересполь — Брест» для пассажиров.

«Мы сейчас изучаем, какие последствия это будет иметь для нашей экономики, для местных сообществ. Мы будем принимать решение после анализа их последствий. <...> Чтобы именно [президент Белоруссии Александр] Лукашенко почувствовал их последствия, а не мы», — сказал он.

В конце мая мигрант ранил ножом польского пограничника, который впоследствии скончался. Тогда группа мигрантов пыталась прорваться через заграждение в Польшу. Варшава потребовала от Минска выдать нападавшего.

После этого польский премьер-министр Дональд Туск заявил о намерении восстановить 200-метровую буферную зону на границе с Белоруссией. Позднее глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что буферную зону вернут с 4 июня в Гайновском и Белостокском районах (Подляское воеводство).

Из-за ситуации с мигрантами польские власти также анонсировали создание «непроходимого» барьера, на это было выделено примерно 1,5 млрд злотых, или чуть больше $375 млн.