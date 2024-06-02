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Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией с 4 июня

Польша возвращает буферную зону на границе с Белоруссией с 4 июня, также вступит в силу запрет на пребывание на приграничной территории сроком на три месяца. Поводом стали нападения нелегальных мигрантов на польских военных
Фото: Kacper Pempel / Reuters
Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша с 4 июня вернет буферную зону на границе с Белоруссией, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает Polskie Radio. Мера затронет Гайновский и Белостокский районы (Подляское воеводство), всего зона охватывает 27 населенных пунктов.

После этого вступит в силу временный запрет на пребывание в приграничной зоне сроком на три месяца. В правительстве объясняют решение о восстановлении буферной зоны необходимостью «обеспечения лучшей защиты границы и повышения безопасности офицеров, которые ее охраняют», сообщает радио.

Косиняк-Камыш заявил, что правительство готово помочь бизнесу на приграничных территориях. При этом он отметил, что многие компании выиграют от строительства «Восточного щита» и расширения пограничных укреплений.

Польша создала буферную зону на границе с Белоруссией осенью 2021 года на фоне наплыва мигрантов с белорусской территории. Тогда же вводился временный запрет на пребывание в приграничной зоне.

Белорусский президент Александр Лукашенко объявил, что страна больше не будет помогать западным государствам контролировать незаконную миграцию на границе с Белоруссией. В ЕС считают, что наплыв мигрантов организовали белорусские власти, преследуя политические цели. В Минске отрицают обвинения.

Польша отменила ограничения после парламентских выборов осенью прошлого года.

В марте этого года Косиняк-Камыш анонсировал усиление «присутствия армии» в восточных регионах из-за ситуации на границе с Белоруссией. Кроме того, Варшава создает «непроходимый» барьер, на укрепление заграждения на границе с Белоруссией выделили примерно 1,5 млрд злотых — чуть больше $375 млн.

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Политика
Фото:Polish Ministry Of Defence / Getty Images

О том, что Польша может вернуть 200-метровую буферную зону, в конце мая заявил премьер-министр Дональд Туск. 28 мая на польского военного на границе с Белоруссией напал нелегальный мигрант, ударив его ножом, сообщила погранслужба Польши. По данным ведомства, около 50 мигрантов с камнями и палками напали на польских солдат на границе с Белоруссией. TVP Info уточняло, что один из военных защитным щитом заблокировал дырку в заборе, которую сделал мигрант, а тот просунул руку через забор и нанес солдату удар ножом в область груди. Солдату оказали медицинскую помощь.

За несколько часов до этого произошло нападение на польских пограничников: одного из них ударили бутылкой, а другого — самодельным копьем, добавили в погранслужбе.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Польша Белоруссия буферная зона граница
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