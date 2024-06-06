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Дуда созвал Совбез Польши из-за задержания стрелявших в мигрантов военных

Премьер Польши выступил против ареста военнослужащих, которые стреляли в мигрантов на границе с Белоруссией в конце марта — начале апреля, а президент Дуда созвал совещание Совбеза
Анджей Дуда
Анджей Дуда (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Польши Анджей Дуда созвал заседание Совбеза страны в связи с арестом польских солдат, которые стреляли по нелегальным мигрантам на границе с Белоруссией, передает портал Onet. Мероприятие запланировано на 10 июня.

«Необходимо обсудить сложившуюся ситуацию, которая касается нашей безопасности и волнует общественное мнение», — сказал он.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) высказался против ареста военнослужащих. «Поведение прокуратуры и военной полиции в отношении наших солдат вызывает законное беспокойство и гнев людей. Я ожидаю быстрых решений и организационных, юридических и кадровых решений», — написал он после того, как выслушал доклад главы Минобороны Польши Владислава Косиняк-Камыша.

Накануне вечером Onet сообщил, что польская военная полиция задержала троих солдат, которые открыли предупредительный огонь по беженцам. События, о которых идет речь, произошли еще в конце марта — начале апреля. По данным Onet, пограничники при пересечении беженцами границы стреляли в воздух, а когда те продолжили идти вперед, начали стрелять в землю перед ними.

Мигрант ранил ножом польского солдата на границе с Белоруссией. Видео
Общество

В конце мая Пограничная служба Польши сообщила, что нелегальный мигрант ранил ножом польского военнослужащего на границе с Белоруссией. По данным ведомства, около 50 мигрантов с камнями и палками напали на польских солдат. TVP Info передавал, что военный заблокировал дырку в заборе, которую сделал мигрант, но тот просунул руку через забор и нанес солдату удар ножом в область груди.

В начале мая пресс-служба пограничной службы сообщала, что польские пограничники дважды подверглись нападению на границе с Белоруссией. С начала 2024 года по середину апреля в Польше зафиксировали более 4,5 тыс. инцидентов, связанных с попытками незаконно пересечь границу.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой начался в августе 2021 года, после того как запретили полеты белорусской авиакомпании Belavia в страны ЕС. Тогда президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что Минск не будет больше помогать в осуществлении контроля за незаконной миграцией. В ЕС считают организаторами наплыва мигрантов белорусские власти, в республике эти обвинения отрицают.

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