 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Польша выделит почти $400 млн на «непроходимый» барьер с Белоруссией

Власти Польши выделят $375 млн на укрепление ограды на границе с Белоруссией
По словам замминистра обороны Томчика, именно столько нужно для того, чтобы барьер от нелегальных мигрантов «действительно работал». Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши начался еще в 2021 году

Власти Польши выделят примерно 1,5 млрд злотых — чуть больше $375 млн — на укрепление заграждения, отделяющего страну от Белоруссии, сообщил замминистра национальной обороны Цезари Томчик журналистам, его слова приводит Польское агентство печати.

«Когда речь идет о заграждении, это проблема миграции, и она не имеет военного контекста. <...> Модернизация самого укрепления, вероятно, обойдется примерно в 1,5 млрд злотых», — сказал Томчик. Он добавил, что именно такую сумму должны выделить для укрепления, чтобы «оно действительно работало».

По словам замминистра, в настоящее время польская армия и службы борются «с огромной угрозой со стороны Белоруссии». Томчик добавил, что Польша не может позволить себе, чтобы «барьер, защищающий границы, был фикцией», поэтому польские власти выделят для укрепления «огромные ресурсы».

По мнению Томчика, после обновления укрепление должно стать «непроходимым», заменив временное решение. Сейчас, отметил замминистра обороны, «мигранты с помощью белорусских сервисов, используя любой рычаг давления, способны преодолеть этот барьер».

Европарламент проголосовал за ужесточение миграционного законодательства
Политика
Фото:Irek Dorozanski / Polish Ministry of National Defence / Getty Images

Миграционный кризис на границе с Польшей возник в августе 2021 года, после того, как запретили полеты белорусской авиакомпании Belavia в страны Евросоюза. Тогда президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет больше помогать в осуществлении контроля за незаконной миграцией.

С начала 2024 года в Польше зафиксировали более 4,5 тыс. попыток незаконно пересечь границу в районе Беловежской пущи на границе с Белоруссией. В марте министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш анонсировал усиление «присутствия армии» в восточных регионах из-за ситуации на границе с Белоруссией.

В апреле Лукашенко пожаловался на переброшенные через забор на границе с Польшей трупы мигрантов. «Идет какое-то количество туда мигрантов — они их выбрасывают. Забор построили — за забор выбрасывают к нам на границу. Сейчас снег растаял — обнажились трупы, валяются прямо на границ», — рассказал белорусский президент.

Авторы
Теги
Мир Ландау
Польша Белоруссия нелегальные мигранты
Материалы по теме
Премьер-министр Польши объявил о перестановках в составе правительства
Политика
Попросившего убежище в Белоруссии польского судью уволили с должности
Политика
Польских пограничников забросали камнями на границе с Белоруссией
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Польша выделит почти $400 млн на «непроходимый» барьер с Белоруссией Политика, 02:26
Под завалами в Белгороде нашли четырнадцатого погибшего Политика, 02:21
ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в шпионаже для ГУР в Приморье Политика, 02:18
В Белгороде прозвучали новые взрывы во время ракетной опасности Политика, 01:41
Что означает выдвижение экономиста Андрея Белоусова в министры обороны Политика, 01:30
Науседа не смог выиграть президентские выборы в Литве в первом туре Политика, 01:30
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность Политика, 01:03
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Под обломками в Белгороде нашли тело тринадцатого погибшего Политика, 00:53
Власти Харьковской области опровергли отъезд начальника ОВА из Харькова Политика, 00:51
Зарубин опубликовал последнее заявление Шойгу перед отставкой Политика, 00:33
В трех областях России объявили опасность атаки беспилотников Политика, 00:23
Европа поставила в игнор. Кто из игроков КХЛ выступит на чемпионате мира Спорт, 00:01
«Яндекс» расширил зону доставки роботами в Москве Бизнес, 00:00
«Динамо» вырвалось в лидеры на финише. Главные итоги тура РПЛ Спорт, 00:00