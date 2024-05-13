Польша выделит почти $400 млн на «непроходимый» барьер с Белоруссией

По словам замминистра обороны Томчика, именно столько нужно для того, чтобы барьер от нелегальных мигрантов «действительно работал». Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши начался еще в 2021 году

Власти Польши выделят примерно 1,5 млрд злотых — чуть больше $375 млн — на укрепление заграждения, отделяющего страну от Белоруссии, сообщил замминистра национальной обороны Цезари Томчик журналистам, его слова приводит Польское агентство печати.

«Когда речь идет о заграждении, это проблема миграции, и она не имеет военного контекста. <...> Модернизация самого укрепления, вероятно, обойдется примерно в 1,5 млрд злотых», — сказал Томчик. Он добавил, что именно такую сумму должны выделить для укрепления, чтобы «оно действительно работало».

По словам замминистра, в настоящее время польская армия и службы борются «с огромной угрозой со стороны Белоруссии». Томчик добавил, что Польша не может позволить себе, чтобы «барьер, защищающий границы, был фикцией», поэтому польские власти выделят для укрепления «огромные ресурсы».

По мнению Томчика, после обновления укрепление должно стать «непроходимым», заменив временное решение. Сейчас, отметил замминистра обороны, «мигранты с помощью белорусских сервисов, используя любой рычаг давления, способны преодолеть этот барьер».

Миграционный кризис на границе с Польшей возник в августе 2021 года, после того, как запретили полеты белорусской авиакомпании Belavia в страны Евросоюза. Тогда президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет больше помогать в осуществлении контроля за незаконной миграцией.

С начала 2024 года в Польше зафиксировали более 4,5 тыс. попыток незаконно пересечь границу в районе Беловежской пущи на границе с Белоруссией. В марте министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш анонсировал усиление «присутствия армии» в восточных регионах из-за ситуации на границе с Белоруссией.

В апреле Лукашенко пожаловался на переброшенные через забор на границе с Польшей трупы мигрантов. «Идет какое-то количество туда мигрантов — они их выбрасывают. Забор построили — за забор выбрасывают к нам на границу. Сейчас снег растаял — обнажились трупы, валяются прямо на границ», — рассказал белорусский президент.