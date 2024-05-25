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Политика ,  
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Туск допустил открытие одного погранперехода с Белоруссией

Премьер Польши Туск допустил открытие КПП «Бобровники» на границе с Белоруссией

Польские власти рассматривают возможность возобновления работы пограничного перехода с Белоруссией «Бобровники — Берестовица», сообщил премьер-министр республики Дональд Туск, передает RMF24.

«Это, вероятно, разблокирует большую часть польского малого и среднего бизнеса, связанного с товарообменом между белорусами и поляками», — сказал он. Премьер подчеркнул, что не примет решение, если военные и пограничники сочтут это угрозой безопасности страны. КПП могут открыть в течение нескольких дней, добавил Туск.

Польша закрыла погранпереход на границе с Белоруссией
Политика
Вид на погранпереход в Бобровниках

КПП «Бобровники — Берестовица» остается закрытым с февраля 2023 года. Источник ТАСС, близкий к Госпогранкомитету Белоруссии, уточнял, что Варшава закрыла пункт в Бобровниках из-за недовольства безвизовым режимом, который Минск ввел в одностороннем порядке для жителей Польши, Латвии, Литвы летом 2022 года.

Польша начала закрывать КПП на границе с Белоруссией в 2021 году. В настоящее время на польско-белорусской границе работают только два пункта пропуска: «Кукурыки — Козловичи» для грузового транспорта и «Тересполь — Брест» для пассажиров.

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Теги
Польша Дональд Туск Белоруссия КПП
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