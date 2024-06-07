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Польша потребовала выдать ударившего пограничника ножом мигранта

Польша потребовала от Белоруссии выдать ударившего ножом пограничника мигранта
Варшава потребовала от Минска выдать нелегального мигранта, ударившего ножом польского пограничника в конце мая. Военные скончался 6 июня. Польша также призвала Белоруссию прекратить «провокации» на границе

МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Белоруссии Алексе Понкратенко, ему выразили протест в связи с инцидентом на польско-белорусской границе, в результате которого погиб польский пограничник.

28 мая на польского военного на границе с Белоруссией напал нелегальный мигрант, ударив его ножом, сообщила погранслужба Польши. По данным ведомства, около 50 мигрантов с камнями и палками напали на польских солдат на границе с Белоруссией. TVP Info уточняло, что один из военных защитным щитом заблокировал дырку в заборе, которую сделал мигрант, а тот просунул руку через забор и нанес солдату удар ножом в область груди. Солдату оказали медицинскую помощь. Однако 6 июня он скончался в больнице.

«Польша решительно призывает Белоруссию прекратить провокации на польско–белорусской границе и организацию миграционного давления. Поскольку преступление было совершено на польской стороне границы и в связи с продолжающимся прокурорским расследованием, МИД также требует, чтобы лицо, ответственное за убийство польского гражданина, было установлено и выдано», — говорится в сообщении польского дипведомства.

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Миграционный кризис на границе начался в августе 2021 года, после того как запретили полеты белорусской авиакомпании Belavia в страны Евросоюза. Летом следующего года польские власти возвели на границе пятиметровый забор с колючей проволокой в ответ на волну нелегальной миграции.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2021 году сказал, что Минск не будет больше помогать в осуществлении контроля за незаконной миграцией. В ЕС считают организаторами наплыва мигрантов белорусские власти, в республике эти обвинения отрицают.

В начале мая этого года пограничная служба Польши сообщала, что польские пограничники дважды подверглись нападению на границе с Белоруссией. С начала 2024 года по середину апреля в Польше зафиксировали более 4,5 тыс. инцидентов, связанных с попытками незаконно пересечь границу. 

С 4 июня Польша вернула буферную зону на границе с Белоруссией и ввела запрет на пребывание на приграничной территории на три месяца.

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Польша Белоруссия МИД Польши нота протеста граница
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