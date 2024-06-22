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Политика ,  
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Bild узнал о проверке причастности России к пожару на заводе в Берлине

Bild: Германия проверяет версию о причастности России к пожару на заводе Diehl
Германия проверяет версию о «российской причастности» к пожару на заводе Diehl в Берлине в начале мая, пишет Bild. В Diehl назвали причиной возгорания техническую неисправность, не исключив, что к ней мог привести саботаж
Последствия пожара на металлургическом заводе в Берлине, Германия, 6&nbsp;мая 2024 г.
Последствия пожара на металлургическом заводе в Берлине, Германия, 6 мая 2024 г. (Фото: Monika Skolimowska / dpa / Global Look Press)

Немецкие власти проверяют версию о причастности российской стороны к пожару на заводе концерна Diehl Metal Applications в Берлине в начале мая, сообщает Bild. По информации таблоида, служба внешней разведки Германии проинформировала немецкие спецслужбы о наличии «конкретных признаков российской причастности».

Diehl Metal занимается обработкой металлов и выпускает листы металла и различные металлические изделия. Представитель компании отметил в комментарии изданию, что в основном предприятие занималось производством для автомобильной промышленности.

Компания входит в холдинг Diehl, куда также включен один из крупнейших немецких оружейных концернов Diehl Defence. Он производит, в частности, ракеты для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T, поставляемые на Украину, боеприпасы и другое оборудование. Москва осуждает военную помощь Киеву.

Пожар произошел 3 мая, огонь не могли потушить несколько дней, в результате здание полностью обрушилось.

После публикации Bild управляющий директор Diehl Metal Applications Томас Хёр заявил в эфире Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), что эксперты из компаний по страхованию от пожаров пришли к выводу, что причиной возгорания стала техническая неисправность. В то же время представитель Diehl не исключил, что к техническому дефекту «теоретически» мог привести саботаж.

По словам Хёра, в рамках работ по сносу и дальнейших расследований будет изучено, возможно ли установить причины того, что могло привести к технической неисправности. Он также рассказал, что ущерб оценивается в «многомиллионную сумму, выражаемую двузначными числами».

Правительство Германии отказалось от комментариев rbb.

РБК направил запрос в пресс-службы посольства России в Германии и МИД России.

Почему Европа обвинила Россию в подготовке диверсий и поджогах
Политика
Фото:Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press

Financial Times со ссылкой на представителей европейских разведывательных служб после пожара на берлинском заводе написала, что Россия готовит взрывы, поджоги и нанесение ущерба инфраструктуре на территории Европы, как напрямую, так и через доверенных лиц. Глава внутренней разведки Германии Томас Халденванг в апреле оценивал риск планируемых актов саботажа как «значительно возросший».

В Кремле сочли публикацию FT «несерьезной». «Очередные такие голословные обвинения в адрес нашей страны», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, добавив, что таких обвинений становится все больше по поводу и без повода.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил в мае, что альянс находится в состоянии повышенной готовности из-за ряда недавних инцидентов, которые могут быть диверсиями, и усиления «российской разведывательной активности». При этом он не стал возлагать ответственность за предполагаемые диверсии на Кремль.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Яна Баширова
Берлин Германия спецслужбы саботаж Пожар диверсия

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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