Почему Европа обвинила Россию в подготовке диверсий и поджогах В ЕС считают спецслужбы России причастными к атакам на критическую инфраструктуру

Европейские страны обвиняют Россию в подготовке атак на объекты региональной критической инфраструктуры. Некоторые из них активизировали работу над защитными стратегиями

Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press

Страны Европы все активнее обвиняют Россию в подготовке диверсий и атак на критическую инфраструктуру региона. На этой неделе тема стала предметом обсуждения на заседании Совета по иностранным делам Совета ЕС. Как отмечает The Guardian, о соответствующих уязвимостях сообщили службы безопасности Нидерландов, Эстонии и Литвы. Издание отмечает, что после серии загадочных пожаров и атак на инфраструктуру в странах Балтии, Германии и Великобритании Европа готовится к «новому оружию» России — поджогам и диверсиям.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который также присутствовал на заседании совета в Брюсселе, заявил, что альянс находится в состоянии повышенной готовности из-за ряда недавних инцидентов, которые могут быть диверсиями, и усиления «российской разведывательной активности». Тем не менее Столтенберг, отвечая на вопрос о предполагаемых попытках российских диверсий (поджоги складов, торговых центров и домашних хозяйств в странах ЕС и НАТО), воздержался от того, чтобы возложить ответственности на Кремль.

При этом британская Financial Times в начале мая сообщила об обеспокоенности европейских спецслужб в связи с тем, что Москва готовит взрывы, поджоги и повреждения инфраструктурных объектов в Европе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот материал несерьезным, а обвинения в адрес Москвы — голословными. По его словам, «их становится все больше по поводу и без повода».

Какие эпизоды зафиксировали в ЕС

29 мая в Польше спецслужбы задержали двух граждан Белоруссии и Польши, которые обвиняются в совершении поджогов по заданию российской разведки. Об этом сообщило Агентства внутренней безопасности страны (ABW). Подозреваемым предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе и совершении диверсий или террористических актов по заданию иностранной разведки, им грозит пожизненное заключение. Также в рамках этого дела был задержан гражданин Украины, который пытался получить данные о западных военных поставках Киеву, которые следуют через территорию Польши.

Неделей ранее польский премьер Дональд Туск сообщил об аресте девяти подозреваемых в диверсиях на территории республики. «На данный момент у нас девять человек арестованы и обвинены в непосредственном участии в диверсиях в Польше по запросу российских служб. Это касается избиений, поджогов и попыток поджога. Речь идет о наемных людях, иногда это люди из криминального мира. Это касается как граждан Украины, Белоруссии, так и Польши», — сказал он в интервью телеканалу TVN24 (цитата по ТАСС).

Туск добавил, что во Вроцлаве был «довольно громкий случай, когда была пресечена попытка поджога завода по производству красок, рядом с которым находился химический завод». По его словам, это был заказ российских служб «вне всяких сомнений». Среди случаев диверсий, совершенных якобы по заданию Москвы, Туск упомянул также попытку поджога магазина IKEA в Вильнюсе (при том, что расследование причины возгорания еще продолжается).

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера допустил в эфире TVN связь иностранных спецслужб с чередой пожаров в стране. Речь о том, что 12 мая в Варшаве полностью сгорел крупный торговый центр, а за несколько дней до этого пожар произошел на свалке химических отходов в городе Семяновице-Сленске, расположенном на юге республики, в Силезском воеводстве. До это в Польше также были случаи возгораний в автобусном парке, школе, а также произошел взрыв в школе пожарных. «Конечно, это должно вызывать подозрения. Тем более, что пожары происходят не только в Польше, также несколько пожаров случились недалеко от Хельсинки в Финляндии, и местные службы уже сигнализируют, что это было вдохновлено «призывом» в социальных сетях, который распространяется среди молодежи вирусным методом», — заявил Севера. На вопрос, был ли это теракт, диверсия или хулиганство, глава Бюро национальной безопасности ответил, что это «элемент когнитивной войны».

В конце апреля федеральная прокуратура ФРГ сообщила о задержании в Баварии двух подозреваемых в подготовке диверсий по заданию российских спецслужб.По версии следствия, один из них контактировал с лицом, связанным с российской спецслужбой — с октября 2023 года они обменивались планами возможных диверсий в Германии, целью которых был в том числе срыв военной поддержки, которую ФРГ оказывает Украине.

Правительство Чехии обвинило Москву в саботаже на железных дорогах республики. Министр транспорта Мартин Купка сообщил в интервью FT, что за последние два с лишним года Россия предприняла «тысячи попыток» нарушить железнодорожное сообщение в стране.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна стала жертвой российского саботажа, напомнив о февральском инциденте, когда неизвестные разбили стекла в автомобилях, принадлежавших министру внутренних дел Лаури Ляэнеметсу.

Что готовит в ответ Европа

Голландское правительство решило ускорить работу над стратегией по предотвращению диверсий со стороны российских спецслужб. 30 мая в Палате представителей Нидерландов (нижней палате парламента) прошли дебаты, посвященные этой теме, на которых было сказано, что потенциальные атаки на критическую инфраструктуру в Северном море могут парализовать голландскую экономику и общество.

Еще в прошлом году, как сообщал голландский ресурс NOS, консорциум датских, норвежских, шведских и финских журналистов обнародовал расследование, посвященное готовящимся Россией диверсиям на западных газопроводах, электро- и интернет-коммуникациях на морском дне. По словам министра обороны Кайсы Оллонгрен, российские корабли «пристально» следят за ними. Министр юстиции Дилан Йешилгёз-Зегериус сообщил, что Национальный координатор по безопасности и борьбе с терроризмом (NCTV, входит в Министерство юстиции и безопасности) и минобороны заявляют об очень серьезных рисках. Как отмечает NOS, изначально стратегию по предотвращения российской угрозы власти планировали завершить к осени, но правительство интенсифицировало процесс, поскольку до сих пор не было представлено ни одного плана по защите Северного мора. Некоторые пункты стратегии будут обнародованы, но технические детали останутся в секрете. Помимо этого, голландские власти считают целесообразным организовать информационную кампанию, чтобы населения знало, как себя вести в кризисной ситуации. Минюст и NCTV создали сайт, на котором рассказывается, как, например, собрать «тревожный чемоданчик».

В Польше решили воссоздать комиссию по расследованию влияния России и Белоруссии. Непосредственным поводом для этого стало бегство в Минск бывшего судьи воеводского административного суда Варшавы Томаша Шмидта, которого польские власти обвиняют в шпионаже и «участии в гибридной войне против республики». Комиссию возглавит глава Службы военной контрразведки генерал Ярослав Строжик, 5 июня пройдет ее первое заседание, а через два месяца будет предоставлен первый частичный отчет по конкретным случаям или эпизодам, «происходящим в контексте российского влияния».

Старший советник президента Литвы Кястутис Будрис заявил, что диверсионные действия России требуют правовой оценки и коллективного ответа. «В этом случае важно подчеркнуть, что речь идет не только о Литве, странах Балтии или Польше <...>, а обо всем альянсе (НАТО. — РБК) и всех странах, которые помогают Украине. Именно поэтому ответ должен быть коллективным, с очень четкими красными линиями», — сказал он (цитата по LRT).

27 мая глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава вводит ограничения на передвижение российских дипломатов по стране. По его словам, поводом стали «доказательства причастности» России к гибридной войне против Евросоюза и Польши. Согласно установленным правилам, российским дипломатам разрешено теперь передвигаться только внутри Мазовецкого воеводства, а консулам — в провинциях, в которых они находятся (меры не распространятся на посла Сергея Андреева).

В МИД России сообщили о подготовке ответных мер в отношении посольства Польши в Москве, а также ее представительств в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге.

Британия ранее объявила о высылке российского военного атташе, назвав его «сотрудником разведки». Кроме того, Лондон решил дипстатуса связанные с Россией помещения и ограничит срок пребывания российских дипломатов. «Этот шаг является частью крупного пакета мер по ужесточению защиты от предполагаемой вредоносной деятельности России на территории Великобритании и Европы», — говорится в заявлении МИД королевства. Оно последовало после того, как в конце апреля, согласно сообщению Reuters, гражданину Британии было предъявлено обвинение в предполагаемой «враждебной государственной деятельности, направленной на благо России», в том числе в вербовке людей для поджога связанной с Украиной коммерческой недвижимости в Лондоне. По информации МИД Великобритании, задержаны пять подозреваемых, которые планировали «враждебные действия в интересах иностранного государства — а именно России». Также королевство заподозрило в шпионаже в интересах Москвы пять граждан Болгарии.

РБК направил запрос в Еврокомиссию с целью уточнить, готовит ли ЕС коллективный ответ на предположительные диверсии России. Также запрос с просьбой прокомментировать эти обвинения направлен в МИД России.