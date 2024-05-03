Жителей Берлина предупредили о токсичном облаке из-за пожара на заводе

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В Берлине в районе Лихтерфельде загорелся металлургический завод. Пожар начался в техническом помещении на первом этаже здания. Сейчас все здание охвачено огнем, передает Rbb24.de.

Пожар тушат более 100 пожарных.

Пожар произошел на заводе компании Diehl Metal Applications, пишет Berliner Zeitung. Она занимается обработкой металлов и выпускает листы металла и различные металлические изделия. Компания входит в холдинг Diehl, у которого среди прочего есть оборонное подразделение — Diehl BGT Defence, которое производит ракеты для ЗРК Iris-T, поставляемые на Украину, боеприпасы и другое оборудование.

Пожарные предупредили, что в зданиях есть химические вещества, в том числе цианид меди и серная кислота, и есть высокий риск загрязнения воздуха.

Ветром дым от пожара разнесло над несколькими районами Берлина. Большую часть города может накрыть токсичное облако, предупредили власти, пишет Berliner Mornepost. Издание опубликовало карту города, на котором видна возможная зона поражения химикатами — она закрывает большую часть западного Берлина.