Президент Грузии помиловала экс-главу «Рустави 2»

Главу грузинского Минюста при Саакашвили обвинили в злоупотреблениях во время руководства телеканалом «Рустави 2», в следствие которых компания потеряла около 6,8 млн лари. Его осудили на 3,5 года заключения

Ника Гварамия (Фото: David Mdzinarishvili / Reuters)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о помиловании основателя оппозиционного телеканала «Мтавари архи» и бывшего гендиректора телекомпании «Рустави 2» Ники Гварамии, которого обвиняли в растрате средств во врем руководства компанией. Об этом Зурабишвили написала в Twitter.

«Сегодня я подписываю указ о помиловании Ники Гварамии, решение, которое я приняла после того, как были исчерпаны все законные средства 19 июня. Это мое дискреционное право, и я использую его сегодня», — говорится в публикации.

Sputnik Грузия передает, что на брифинге Зурабишвили сказала, что «все законные средства» были исчерпаны после того, как 19 июня Верховный суд страны отклонил кассационный иск.

При президенте Грузии Михаиле Саакашвили Гварамия был министром юстиции и образования. Он выступал адвокатом Саакашвили, которого после нелегального возвращения в Грузию с территории Украины в 2021 году отправили под стражу из-за нескольких уголовных дел, в том числе об избиении политика и превышение должностных полномочий. После ухудшения здоровья Саакашвили перевели из-под стражи в больницу.

В 2012 году Гварамия стал гендиректором телеканала «Рустави 2». В 2017 году Верховный суд страны постановил, что прежние владельцы «Рустави 2» были вынуждены продать телеканал, а покупатели были недобросовестными. Суд также признал владельцем 60% канала Кибара Халваши, а еще 40% — его компанию «Панорама». Халваши утверждал, что его вынудили уступить «Рустави 2» близким Саакашвили людям. Право собственности также признал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В середине июля 2019 года Халваши уволил Гварамию и назначил на его место своего адвоката Паату Салию. В начале августа Генпрокуратура предъявила экс-главе «Рустави 2» обвинения в использовании полномочий против законных интересов организации в целях извлечения выгоды, что повлекло значительный ущерб (ст. 220 УК Грузии). Его отпустили под залог в 40 тыс. лари (более $13,6 тыс.).

В мае прошлого года Тбилисский городской суд приговорил Гварамию к трем годам и шести месяцам тюрьмы за злоупотребление полномочиями. По оценкам следствия, ущерб во время руководства телеканала Гварамией составил 6,8 млн лари (более $2,6 млн). Апелляционный суд в ноябре 2022 года оставил в силе решение суда.