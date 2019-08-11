В Грузии суд отпустил экс-главу «Рустави 2» под залог почти в $14 тыс.

В Грузии суд отпустил экс-главу «Рустави 2» под залог почти в $14 тыс.

Тбилисский городской суд отпустил бывшего гендиректора телеканала «Рустави 2» Нику Гварамию под залог в размере 40 тыс. лари (более $13,6 тыс.). Об этом сообщается на сайте телеканала.

Суд также запретил Гварамии покидать страну без разрешения следственного органа. Гендиректор будет обжаловать решение суда. Он также добавил, что не собирается платить залог, и назвал дело против него политическим.

Канал «Рустави 2» принадлежит компании Sakartvelo, а также Левану и Георгию Караманишвили. Гварамия стал гендиректором телеканала в 2012 году. При президенте Грузии Михаиле Саакашвили он был министром юстиции и образования.

В 2017 году Верховный суд страны постановил, что прежние владельцы «Рустави 2» были вынуждены продать телеканал, а покупатели были недобросовестными. Суд также признал владельцем 60% канала Кибара Халваши, а еще 40% — его компанию «Панорама». Халваши утверждал, что его вынудили уступить «Рустави 2» близким Саакашвили людям. Право собственности также признал европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).