Гендиректора «Рустави 2» уволили после решения ЕСПЧ

ЕСПЧ признал владельцем телеканала «Рустави 2» бизнесмена Кибара Халваши, который утратил контроль над компанией в 2006 году. После этого гендиректора канала, нецензурно ответившего на решение Путина о винах, уволили

Ника Гварамия (Фото: nika.gvaramia.129 / Facebook)

Новый владелец грузинского телеканала «Рустави 2» Кибар Халваши уволил гендиректора канала Нику Гварамию и назначил на эту должность своего адвоката Паату Салию, сообщает издание «Грузия Online» и подтверждает сам телеканал.

Салия заявил, что Халваши пообещал сотрудникам телеканала ничего не менять, за исключением увольнения Гварамии. «Я не буду касаться редакционной политики, не буду вмешиваться после того, как приму менеджмент и зарегистрируюсь как директор компании», — добавил он.

Об увольнении Гварамии стало известно после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу нынешних владельцев «Рустави 2», пытавшихся оспорить возвращение компании к Халваши. Гварамия заявил, что был шокирован решением ЕСПЧ, и пообещал его оспорить.

В марте 2017 года Верховный суд Грузии постановил, что прежние владельцы телеканала были вынуждены продать его, а покупатели не были добросовестными. Суд признал Халваши владельцем 60% «Рустави 2», а владельцем остальных 40% — его компанию «Панорама».