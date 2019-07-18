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Политика ,  
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Гендиректора «Рустави 2» уволили после решения ЕСПЧ
ЕСПЧ признал владельцем телеканала «Рустави 2» бизнесмена Кибара Халваши, который утратил контроль над компанией в 2006 году. После этого гендиректора канала, нецензурно ответившего на решение Путина о винах, уволили
Ника Гварамия (Фото: nika.gvaramia.129 / Facebook)

Новый владелец грузинского телеканала «Рустави 2» Кибар Халваши уволил гендиректора канала Нику Гварамию и назначил на эту должность своего адвоката Паату Салию, сообщает издание «Грузия Online» и подтверждает сам телеканал.

Салия заявил, что Халваши пообещал сотрудникам телеканала ничего не менять, за исключением увольнения Гварамии. «Я не буду касаться редакционной политики, не буду вмешиваться после того, как приму менеджмент и зарегистрируюсь как директор компании», — добавил он.

Об увольнении Гварамии стало известно после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу нынешних владельцев «Рустави 2», пытавшихся оспорить возвращение компании к Халваши. Гварамия заявил, что был шокирован решением ЕСПЧ, и пообещал его оспорить.

Политика
ЕСПЧ отклонил жалобу владельцев «Рустави 2» на передачу телеканала

В марте 2017 года Верховный суд Грузии постановил, что прежние владельцы телеканала были вынуждены продать его, а покупатели не были добросовестными. Суд признал Халваши владельцем 60% «Рустави 2», а владельцем остальных 40% — его компанию «Панорама».

После оглашения решения ЕСПЧ сотрудники нескольких программ телеканала выступили с совместным заявлением, в котором указали, что увольнение Гварамии невозможно до тех пор, пока не закончится его контракт. «Главное — не закрывать окно демократии, которым является «Рустави 2», — говорится в заявлении.

Сейчас телекомпания «Рустави 2» принадлежит компании Sakartvelo, а также Левану и Георгию Караманишвили. Гварамия при президенте Михаиле Саакашвили был министром юстиции и образования. Халваши утверждал, что в 2006 году его вынудили уступить телеканал людям, близким к президенту.

В начале июля ведущий «Рустави 2» Георгий Габуния в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента России Владимира Путина и его покойных родителей. Позже телеканал принес извинения и отстранил журналиста от эфира.

В Госдуме после заявлений Габунии рекомендовали правительству рассмотреть возможность введения экономических мер против Грузии, в том числе запрета на ввоз вин и минеральной воды. Путин выступил против подобных санкций.

В ответ глава «Рустави 2» заявил, что каналу «чуть ли не запрещают» выражать мнение ради экспорта вина и минеральной воды. «Плевать я хотел и на «Боржоми», и на вино. Что, значит, мы должны говорить, что Путин хороший, для того, чтобы кто-то мог ввозить в Россию «Боржоми», вино и «Набеглави»?» — сказал он.

Акционер телеканала Нино Нижарадзе (ей принадлежат 9% компании) потребовала уволить Гварамию, но другие совладельцы и партнеры «Рустави 2» не поддержали ее инициативу.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Грузия, телеканал, «Рустави 2»
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ЕСПЧ отклонил жалобу владельцев «Рустави 2» на передачу телеканала
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Совладельцы «Рустави 2» отказались увольнять гендиректора канала
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