В Кремле оценили перевод западными СМИ фразы Путина «хрен им»

Западные СМИ перевели фразу Путина «хрен им» как «идите к черту» (go to hell). «Основной смысл они поняли», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Владимир Путин (на экране) (Фото: Сергей Петров / Global Look Press)

На Западе поняли основной смысл фразы президента России Владимира Путина, который сказал «хрен им», комментируя вопрос о сокращении ядерных вооружений, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, есть и в английском ряд идиом, выражений и фраз, которые практически нельзя перевести на русский, и наоборот», — отметил представитель Кремля.

Фразу «хрен им» Путин произнес во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он сообщил, что у России больше ядерных вооружений, чем у стран НАТО. «Они знают об этом и все время склоняют нас к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им, как говорят у нас в народе», — сказал президент.

Некоторые западные СМИ, процитировавшие Путина, перевели его слова как «идите к черту» (go to hell, дословный перевод: идите в ад). В частности, такой перевод содержится в публикациях британских изданий The Telegraph, The Sun, Daily Mail и Mirror.

Позже Песков, комментируя слова президента, заявил, что Москва не отказывается от переговоров с Вашингтоном по ядерному вооружению. «Россия готова вести переговоры», — отметил он.

В феврале Россия приостановила участие в договоре с США о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, подписан в 2010 году, продлен в 2021-м на пять лет). Путин связал это с отсутствием возможности проводить инспекции на американских объектах и с открытым стремлением США и НАТО нанести России «стратегическое поражение». Президент США Джо Байден назвал решение российского президента «большой ошибкой».

В начале июня Белый дом заявил о желании работать с Кремлем над договоренностями по контролю за вооружениями, напомнив, что во время холодной войны США и СССР договаривались по теме стратегической стабильности без привязки к другим вопросам. В МИД России после заявляли, что диалог по этой теме возможен после пересмотра Западом своей «агрессивной антироссийской политики».