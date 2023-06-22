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В Британии заявили о желании США продлить полномочия Столтенберга

Глава Минобороны Британии: США хотят на год продлить полномочия генсека НАТО Столтенберга
Столтенберг возглавляет НАТО с 2014 года, срок его полномочий истекает 30 сентября. Бен Уоллес, которого называли возможным приемником Столтенберга, сообщил, что США хотят продлить полномочия норвежца еще на год
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Фото: Valda Kalnina / EPA / ТАСС)

Соединенные Штаты хотят еще на один год продлить полномочия действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга, который должен оставить свой пост в сентябре. Об этом в интервью журналу Economist заявил глава Минобороны Британии Бен Уоллес.

По его словам, до недавнего времени он рассчитывал, что сам сможет сменить Столтенберга на должности генсека альянса, однако «этого не произойдет», поскольку США настаивают на кандидатуре норвежца.

Уоллес также предположил, что наиболее влиятельные члены НАТО могут хотеть, чтобы пост генсека занял экс-премьер одной из стран альянса, например премьер Нидерландов Марк Рютте.

Economist отмечает, что несмотря на рвение Уоллеса в поддержке Украины, из уст будущего главы организации не могла бы прозвучать произнесенная им фраза о том, что в Париже во многом правы и «подход «Америка прежде всего» — не лучший ответ на все вопросы, когда речь касается оборонных закупок».

Ранее о том, что Столтенберга, скорее всего, попросят остаться на посту генсека НАТО еще на один год, сообщали Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники. Собеседники агентств поясняли, что на фоне разногласий в альянсе по поводу преемника и учитывая, что норвежец пользуется поддержкой в блоке и считается эффективным лидером, шансы на продление его полномочий высоки.

Так, в частности, считают в Вашингтоне. «Администрация (президента США Джо Байдена. — РБК) склоняется к идее о том, чтобы Столтенберг остался еще на год. Не похоже, что на данный момент в альянсе существует консенсус по поводу его замены», — сказал на условиях анонимности Reuters американский чиновник.

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Сам Столтенберг на пресс-конференции 16 июня говорил: «Я снова и снова заявлял, что не стремлюсь к продлению, и у меня нет других планов, кроме как завершить свою работу, а срок моего пребывания в должности заканчивается этой осенью» (цитата по Bloomberg). В то же время до этого генсек НАТО заявлял, что принять решение относительно его будущего должны именно члены альянса, отмечает агентство.

Генсек НАТО занимается координацией действий стран альянса, является официальным представителем военного союза и председательствует на заседаниях Североатлантического совета. Вместе с тем у него нет права принимать политические и военные решения: они остаются за суверенными странами, входящими в НАТО.

Столтенберг возглавляет Североатлантический альянс с 2014 года, срок его полномочий истекает 30 сентября. За время его работы на посту полномочия Столтенберга продлевали трижды, последний раз — в марте прошлого года, после начала военных действий на Украине. В альянсе говорили, что генсек не собирается оставаться на новый срок. До того как занять эту должность, Столтенберг был премьером Норвегии.

На должность генсека НАТО, по данным DPA, претендуют премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, президент Румынии Клаус Йоханни, экс-премьер Великобритании Тереза Мэй, премьер Эстонии Кая Каллас и бывшая глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. The New York Times, в свою очередь, сообщала, что Вашингтон рассматривает кандидатуру канадского вице-премьера и министра финансов Кристи Фриланд с украинскими корнями. О своих амбициях на пост генсека альянса ранее заявлял бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Telegraph называла кандидатом на эту должность Уоллеса.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Йенс Столтенберг США НАТО полномочия Бен Уоллес
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