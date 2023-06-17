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Столтенберга попросят остаться на посту генсека НАТО еще на год

Bloomberg и Reuters: полномочия Столтенберга как генсека НАТО хотят продлить еще на год
Поскольку в альянсе нет согласия о том, кто займет пост генсека, Столтенберга хотят попросить остаться еще на один год, сообщили источники Bloomberg и Reuters. За это время союзники надеются прийти к соглашению насчет преемника
Фото: Samuel Corum / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Samuel Corum / Keystone Press Agency / Global Look Press

Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, скорее всего, попросят остаться на посту еще на год, сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Собеседники агентств поясняют, что на фоне разногласий в альянсе по поводу преемника Столтенберга и учитывая, что он пользуется поддержкой в блоке и считается эффективным лидером, шансы на продление его полномочий высоки.

Так, в частности, считают в Вашингтоне. «Администрация (президента США Джо Байдена) склоняется к идее о том, чтобы Столтенберг остался еще на год. Не похоже, что на данный момент в альянсе существует консенсус по поводу его замены», — сказал на условиях анонимности Reuters американский чиновник.

На этой неделе Байден встречался со Столтенбергом, после чего СМИ писали, что американский президент попросил генсека НАТО остаться на посту. Пресс-секретарь Белого дома Оливия Далтон отказалась комментировать сообщения об этом, но заявила журналистам, что «президент полностью доверяет генеральному секретарю Столтенбергу».

По словам собеседника Bloomberg, Байден высоко оценивает нескольких возможных кандидатов на пост генсека НАТО, особенно премьер-министра Дании Метте Фредериксен. В то же время главным приоритетом американского президента в отношении альянса является поддержание его единства перед лицом сложных проблем, включая конфликт на Украине, добавил он. Байден, как и многие союзники по блоку, считает, что Столтенберг проделал большую работу в непростое время, отмечает источник Reuters.

Собеседник Bloomberg отметил, что переговоры между союзниками о преемнике продолжаются, но продление срока полномочий Столтенберга может выиграть время для принятия решения.

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Сам Столтенберг на пресс-конференции 16 июня сказал: «Я снова и снова заявлял, что не стремлюсь к продлению, и у меня нет других планов, кроме как завершить свою работу, а срок моего пребывания в должности заканчивается этой осенью» (цитата по Bloomberg). В то же время до этого генсек НАТО говорил, что принять решение относительно его будущего должны именно члены альянса, отмечает агентство.

Столтенберг возглавляет Североатлантический союз с 2014 года, срок его полномочий истекает 30 сентября. За время его работы на посту полномочия Столтенберга продлевали трижды, последний раз - в марте прошлого года, после начала военных действий на Украине. В альянсе говорили, что генсек не собирается оставаться на новый срок. До того как занять эту должность, Столтенберг был премьером Норвегии.

На должность генсека НАТО, по информации DPA, претендуют премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, президент Румынии Клаус Йоханни, экс-премьер Великобритании Тереза Мэй, премьер Эстонии Кая Каллас и бывшая глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. The New York Times в свою очередь сообщала, что Вашингтон рассматривает кандидатуру канадского вице-премьера и министра финансов Кристи Фриланд с украинскими корнями. О своих амбициях на пост генсека альянса также заявлял бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Кроме того, среди кандидатов на эту должность называли британского министра обороны Бена Уоллеса.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Йенс Столтенберг НАТО генсек НАТО
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