Telegraph узнала о лоббировании Сунаком назначения Уоллеса генсеком НАТО

В настоящее время генсеком НАТО является Йенс Столтенберг, чьи полномочия истекают в сентябре. The Telegraph пишет, что во время предстоящего визита в США Сунак предложит Байдену назначить министра обороны Британии на этот пост

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время предстоящего визита в США предложит американскому президенту Джо Байдена поддержать кандидатуру британского министра обороны Бена Уоллеса на пост нового генсека НАТО, сообщает The Telegraph.

Газета напоминает, что Уоллес еще в мае заявил о заинтересованности в должности генсека альянса после истечения полномочий Йенса Столтенберга в сентябре. По данным издания, во время визита в США, который запланирован на 7-8 июня, Сунак попытается пролоббировать кандидатуру Уоллеса.

«Риши Сунак воспользуется своей поездкой в Вашингтон на этой неделе, чтобы убедить Джо Байдена поддержать министра обороны Великобритании на главную должность в НАТО», — пишет газета.

Telegraph отмечает, что британский премьер уже поднимал тему назначения Уоллеса на пост генсека альянса на полях недавней встречи лидеров стран G7, прошедшей в японской Хиросиме.

В ноябре прошлого года Daily Express писала, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о планах наложить вето на назначение Уоллеса на должность генсека НАТО, как и любого другого представителя Великобритании или Турции.

Столтенберг занимает должность генсека НАТО с 2014 года. В марте прошлого года, после начала военных действий на Украине, НАТО продлило срок полномочий Столтенберга на один год. Он должен уйти в отставку в сентябре этого года. В альянсе говорили, что генсек не собирается оставаться на новый срок.

По данным агентства DPA, на место нового генсека НАТО претендуют пять кандидатов, в их числе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, президент Румынии Клаус Йоханни, экс-премьер Великобритании Тереза Мэй, премьер Эстонии Кая Каллас и бывшая глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

В ноябре NYT со ссылкой на источники писала, что в качестве основного кандидата на пост генерального секретаря НАТО в Вашингтоне рассматривают канадского вице-премьера и министра финансов Кристю Фриланд с украинскими корнями.

О своих амбициях на пост генсека альянса также заявлял бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.