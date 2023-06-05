Telegraph узнала о лоббировании Сунаком назначения Уоллеса генсеком НАТО
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время предстоящего визита в США предложит американскому президенту Джо Байдена поддержать кандидатуру британского министра обороны Бена Уоллеса на пост нового генсека НАТО, сообщает The Telegraph.
Газета напоминает, что Уоллес еще в мае заявил о заинтересованности в должности генсека альянса после истечения полномочий Йенса Столтенберга в сентябре. По данным издания, во время визита в США, который запланирован на 7-8 июня, Сунак попытается пролоббировать кандидатуру Уоллеса.
«Риши Сунак воспользуется своей поездкой в Вашингтон на этой неделе, чтобы убедить Джо Байдена поддержать министра обороны Великобритании на главную должность в НАТО», — пишет газета.
Telegraph отмечает, что британский премьер уже поднимал тему назначения Уоллеса на пост генсека альянса на полях недавней встречи лидеров стран G7, прошедшей в японской Хиросиме.
В ноябре прошлого года Daily Express писала, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о планах наложить вето на назначение Уоллеса на должность генсека НАТО, как и любого другого представителя Великобритании или Турции.
Столтенберг занимает должность генсека НАТО с 2014 года. В марте прошлого года, после начала военных действий на Украине, НАТО продлило срок полномочий Столтенберга на один год. Он должен уйти в отставку в сентябре этого года. В альянсе говорили, что генсек не собирается оставаться на новый срок.
По данным агентства DPA, на место нового генсека НАТО претендуют пять кандидатов, в их числе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, президент Румынии Клаус Йоханни, экс-премьер Великобритании Тереза Мэй, премьер Эстонии Кая Каллас и бывшая глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
В ноябре NYT со ссылкой на источники писала, что в качестве основного кандидата на пост генерального секретаря НАТО в Вашингтоне рассматривают канадского вице-премьера и министра финансов Кристю Фриланд с украинскими корнями.
О своих амбициях на пост генсека альянса также заявлял бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Генсек НАТО занимается координацией действий стран альянса, является официальным представителем военного союза и председательствует на заседаниях Североатлантического совета. Вместе с тем у него нет права принимать политические и военные решения: они остаются за суверенными странами, входящими в НАТО.
Назначение на пост генсека альянса происходит по итогам выборов, проводимых представителями стран-участниц. Традиционно генсека выбирают от одной из европейских стран НАТО. С момента создания этой должности в 1952 году ее ни разу не занимал представитель США.