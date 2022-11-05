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NYT назвала возможных кандидатов на пост генсека НАТО

NYT назвала Уоллеса и Каллас среди кандидатов на пост нового генсека НАТО
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

В качестве основного кандидата на пост генерального секретаря НАТО в Вашингтоне рассматривают канадского вице-премьера и министра финансов Кристю Фриланд с украинскими корнями, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Прежде Фриланд занимала пост главы канадского МИДа, она владеет английским, французским, итальянским, русским и украинским языками, отмечает издание. Собеседники The New York Times указали, что обсуждение преемника нынешнего генсека Йенса Столтенберга только началось, и зачастую первые кандидаты не получают одобрения других членов альянса. США не выдвигают собственного кандидата, поскольку американский генерал традиционно руководит объединенными силами НАТО в Европе, однако, как указывает газета, «по понятным причинам» мнение США имеет значительный вес при выборе следующего генсека альянса.

Великобритания намерена выдвинуть министра обороны Бена Уоллеса. Некоторые опрошенные изданием чиновники предположили, что тот остался на своей должности, несмотря на нескольких сменившихся правительств, чтобы увеличить шансы на пост генсека НАТО.

Кандидатами от стран Евросоюза стали премьер Эстонии Кая Каллас, президент Словакии Зузана Чапутова и экс-премьер Хорватии Колинда Грабар-Китарович, пишет газета. В НАТО входит 21 из 27 стран-участниц ЕС.

Материал дополняется.

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НАТО Кая Каллас Бен Уоллес
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