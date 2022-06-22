В ЛНР заявили о ликвидации группы иностранных наемников в районе Золотого

Вид на Золотое (Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости)

Силы ЛНР при окружении украинских военных в районе городов Горское и Золотое ликвидировали группу иностранных наемников, сообщил подполковник Народной милиции республики Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия 24».

«На данном участке местности при окружении была ликвидирована группа иностранных наемников, были взяты очень ценные трофеи иностранного производства, ну и также получен ряд очень ценной развединформации», — сказал он.

По словам Марочко, украинская группировка в районе этих населенных пунктов «взята в полное окружение». Он предположил, что в ближайшее время украинские военные в районе Лисичанска и Северодонецка, которые находятся примерно в 40 км севернее Золотого и Горского, также будут окружены.

7 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что под контролем ЛНР находится 97% территории региона, исключая часть Северодонецка, а именно промзоны завода «Азот» и ближайших населенных пунктов.

Минобороны 19 июня объявило о взятии поселка Метелкино в пригороде Северодонецка. Глава Чечни Рамзан Кадыров указывал, что 14 июня была взята Камышеваха, 20 июня — Тошковка, оба поселка находятся рядом с Золотым и Горским.

22 июня Кадыров рассказал, что Золотое и Горское полностью взяты в кольцо «Луганской милицией, Министерством обороны и Национальной гвардией «Ахмат», а в скором времени будет окружен Лисичанск. Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее указывал, что на территорию «Азота» в Северодонецке зашли подразделения ЛНР.