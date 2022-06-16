Пасечник заявил о входе войск ЛНР в промзону в Северодонецке
В Северодонецке силы ЛНР контролируют почти всю территорию города, кроме химического комбината «Азот», но туда подразделения уже зашли, заявил в интервью ТАСС глава республики Леонид Пасечник во время Петербургского экономического форума.
«Территория города Северодонецка, жилые кварталы и районы, освобождены, наши подразделения контролируют эту территорию. Но, к большому сожалению, территория завода «Азот», промзона пока что не под контролем подразделений ЛНР. Мы туда зашли, но полностью оттуда выбить вооруженные украинские формирования у нас пока не получается», — указал Пасечник.
Для достижения «поставленной цели» нужно время, отметил он и отказался давать какие-либо прогнозы. Количество украинских военнослужащих на территории комбината Пасечник оценил до 1–1,5 тыс. человек.
Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире «Первого канала» рассказал, что военные республики и России «уже закрепились» в промзоне и начали «зачищать эту территорию».
Как сообщил 7 июня министр обороны Сергей Шойгу, в ходе спецоперации «освобождено 97% территории» ЛНР. Среди крупных городов, которые еще не перешли под полный контроль российских и луганских военных, — Северодонецк и Лисичанск.
16 июня представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко обвинил Киев в срыве эвакуации мирных жителей с комбината «Азот». По его версии, режим тишины был сорван в одностороннем порядке украинскими военными, так как они «потеряли возможность отхода и блокируют выход мирного населения, которое используют как живой щит».
Марочко заявил, что гражданские на территории комбината находятся в «катастрофическом» положении. По его «неподтвержденным» данным, там остаются более тысячи человек, имеются в виду только мирные жители или также и военные, он не уточнил.