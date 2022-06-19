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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о взятии поселка Метелкино под Северодонецком

Силы ЛНР и российские военные взяли поселок Метелкино, расположенный к юго-востоку от Северодонецка. В Минобороны говорили, что взяли Северодонецк, однако силы ВСУ закрепились в промзоне «Северодонецкий Азот»
Фото: Ковалев Алексей / Укринформ / ZUMA Wire / ТАСС
Фото: Ковалев Алексей / Укринформ / ZUMA Wire / ТАСС

Военные Луганской народной республики при поддержке российских сил взяли под контроль поселок Метелкино, находящийся к юго-востоку от Северодонецка, сообщили в Минобороны.

В министерстве отметили, что наступление сил на Северодонецком направлении развивается успешно.

«Отдельные подразделения ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и отсутствия обеспечения покидают район боевых действий», — утверждают в ведомстве, уточнив, что речь идет о первой роте первого батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ, оставившей позиции близ Лисичанска.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Фото:Reuters

О взятии Метелкино днем ранее рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, он уточнял, что населенный пункт занял второй корпус Народной милиции ЛНР вместе с подразделением спецназа «Ахмат». «В боях за этот населенный пункт за последнюю неделю украинская сторона потеряла убитыми и раненными от 600 до 700 своих бойцов», — утверждал он.

Кадыров говорил в конце мая, что российские войска взяли Северодонецк под полный контроль. Однако министр обороны Сергей Шойгу в начале июня отмечал, что жилые кварталы города «освобождены», тогда как украинские военные еще находятся в промышленных зонах.

Речь идет о комбинате «Северодонецкий Азот» — крупнейшем химическом предприятии Украины, глава ЛНР Леонид Пасечник оценивал число находящихся там украинских военных в 1–1,5 тыс. человек.

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Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Спецоперация на Украине началась в ночь на 24 февраля. Такое решение принял президент Владимир Путин, он обосновал свои действия стремлением защитить мирных жителей Донбасса, которые, по его словам, «в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду» со стороны официального Киева. Москва хочет демилитаризации и «денацификации» соседнего государства, сказал Путин, заверив, что планов по оккупации территории Украины нет — «мы никому и ничего не собираемся навязывать силой».

Путин заявил, что все народы обладают правом на самоопределение, но у жителей Донбасса не интересовались тем, как они «хотят обустроить свою жизнь». По его словам, российские власти уверены в важности того, чтобы все проживающие на Украине народы могли воспользоваться этим правом. «Все, кто этого захочет», — подчеркнул президент России.

На Украине в ответ разорвали с Россией дипломатические отношения, объявили мобилизацию и ввели военное положение. Власти Украины настаивают, что в стране нет «нацистских образований», говорил глава российской переговорной делегации Владимир Мединский.
 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минобороны Украина ЛНР Северодонецк Луганская область

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