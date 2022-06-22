В Калининграде проведут испытания энергосистемы в изолированном режиме
В Калининградской области 25 июня пройдут испытания работы энергосистемы в изолированном режиме, сообщает «Калининград.Ru» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Тестирование пройдет с 09:00 до 18:00 по местному времени (08:00–17:00 мск).
В испытаниях будут принимать участие компании «Интер РАО — Электрогенерация», «Россети Янтарь», областные органы исполнительной власти и МЧС России, территориальные сетевые компании и операторы связи.
Власти отметили, что перед проведением испытаний провели противоаварийные тренировки персонала объектов энергосистемы области, Балтийского регионального диспетчерского управления, а также операторов связи и субъектов электроэнергетики по отработке взаимодействия; проверку работы резервных источников энергоснабжения.
В правительстве региона предупредили, что во время испытаний возможны кратковременные отключения электроэнергии.
Испытания энергосистемы области в изолированном режиме уже проходили в 2019 году и были признаны успешными. Они проводились на фоне возможного выхода прибалтийских государств из единой энергетической системы БРЭЛЛ (электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы), из-за чего российский регион мог остаться без электроэнергии.
Для обеспечения энергобезопасности области были введены в эксплуатацию четыре новые тепловые электростанции (ТЭС) общей мощностью 1 ГВт. В 2018 году были открыты Маяковская ТЭС в Гусеве и Талаховская ТЭС в Советске, в 2019-м — Прегольская ТЭС в Калининграде, в 2020-м — Приморская ТЭС в Светлом. Как отмечал Путин, запуск этих четырех станций обеспечил удвоение мощности по генерации электроэнергии в регионе.
Калининградская область, которая является эксклавом, зависима от прибалтийских стран, которые отделяют ее от России, не только в энергетической сфере, но и в транспортной. С 18 июня Литва объявила о запрете на транзит между Калининградской областью и остальной частью России подсанкционных товаров, в том числе древесины, металлов, цемента и другой продукции. Москва выразила протест Вильнюсу и потребовала немедленно снять ограничения. После этого Литва заявила, что готова к ответным мерам со стороны России, в том числе к возможному отключению Литвы от БРЭЛЛ.