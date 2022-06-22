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Военная операция на Украине ,  
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Байден увидел риск «игры в выжидание» между ЕС и Россией из-за Украины

Байден заявил, что не опасается «перелома» в позиции Запада по отношению к Украине, но допустил, что конфликт приведет к «игре в выжидание» между ЕС и Россией, когда стороны будут проверять, «что они будут готовы вынести»
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Susan Walsh / AP)

Конфликт на Украине может в какой-то момент привести к «игре в выжидание» между Россией и Евросоюзом — когда обе стороны будет проверять, «что могут вынести россияне и что будет готова вынести Европа». Об этом на брифинге в Белом доме заявил президент США Джо Байден.

Так он ответил на вопрос журналистки о том, не опасается ли Байден появления «перелома» в позиции Запада по отношению к ситуации на Украине. Она напомнила, что некоторые лидеры допускают появление «усталости от Украины», а некоторые призывают к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

Байден ответил на этот вопрос отрицательно, но заявил, что тема будет обсуждаться на саммите НАТО, который пройдет в Мадриде 28-30 июня.

Генсек НАТО заявил о подготовке к затяжному конфликту на Украине
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Йенс Столтенберг

Об опасности появления в мире «усталости» от ситуации на Украине по мере затягивания боевых действий говорил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. На этом фоне важно продолжать поддерживать Киев, и Лондон намерен это делать, пообещал он по итогам второго с начала российской военной операции визита в украинскую столицу. Джонсон также призвал Лондон и западных союзников быть готовы к затяжному конфликту. Генсек НАТО Йенс Столтенберг со своей стороны отмечал, что никто не знает, как долго будут длиться боевые действия, но альянс должен быть готов оказывать Киеву помощь, если они затянутся.

На минувшей неделе Киев также посетили президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Последний заявил, что вести переговоры с Путиным «абсолютно необходимо», и он, как и Макрон, будут продолжать их (президент Франции ранее заявил, что с декабря 2021 года провел «сто часов» переговоров с Путиным; он стал самым частым собеседником российского президента с начала боевых действий на Украине).

Песков заявил, что кризис на Украине будет долгим
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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

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21 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью MSNBC заявил, что кризис на Украине будет долгим. В конце мая глава Минобороны Сергей Шойгу говорил, что Россия замедляет наступление в стране, но это делается сознательно, «чтобы избежать жертв среди мирного населения». Секретарь Совбеза Николай Патрушев в свою очередь указывал, что российская сторона «не гонится за сроками» проведения военной операции.

Президент Владимир Путин, выступая на прошлой неделе на ПМЭФе, заявил в очередной раз, что все задачи военной операции будут решены. В феврале он обосновал ее начало стремлением провести «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны, а также защитить жителей Донбасса от политики «геноцида», которую, по мнению Путина, вели украинские власти.

С конца февраля Евросоюз ввел шесть пакетов санкций против России. В конце мая Путин, говоря о ситуации с ограничениями, признал, что «все непросто», но заверил, что российская экономика «весьма достойно» выдерживает испытания, о чем свидетельствуют «все основные макроэкономические показатели».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Джо Байден Украина Военная операция на Украине Евросоюз

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Профессиональная аналитика
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